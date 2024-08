Zagłosuj na sportowca lipca w plebiscycie Magazynu Sportowego RDC! Łukasz Starowieyski 05.08.2024 12:00 Kto zostanie sportowcem lipca na Mazowszu? Rusza plebiscyt „Magazynu Sportowego” Polskiego Radia RDC. O tytuł tym razem walczą wioślarz AZS-AWF i brązowy medalista igrzysk w Paryżu Dominik Czaja, pływak Krzysztof Chmielewski i tenisista Jan Zieliński.

Głosowanie na sportowca lipca (autor: RDC)

Można już głosować w plebiscycie „Magazynu Sportowego” Polskiego Radia RDC na sportowca lipca na Mazowszu. Nominowani to wioślarz AZS-AWF Dominik Czaja, pływak Krzysztof Chmielewski i tenisista Jan Zieliński.

Dominik Czaja, wioślarz AZS-AWF Warszawa wraz z kolegami osady zdobył brązowy medal Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dla Czai to pierwsze takie trofeum. Trzy lata temu w Tokio czwórka podwójna zajęła czwarte miejsce, a do podium zabrakło zaledwie trzech dziesiątych sekundy.

Drugim kandydatem jest Krzysztof Chmielewski. Pływak warszawskiego klubu Muszelka zajął w Paryżu 4. miejsce na 200 metrów delfinem. To był najlepszy wynik polskiego pływaka na tych igrzyskach.

Last but not least w naszym plebiscycie jest tenisista Jan Zieliński, który wygrał turniej miksta na kortach Wimbledonu. To drugie wielkoszlemowe zwycięstwo warszawskiego tenisisty w tym roku. Wcześniej zwyciężył w Australii.

Zwycięzcę plebiscytu poznamy 19 sierpnia.

