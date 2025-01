M. Dąbrowski upamiętniony na Gali Sportowiec Roku RDC. „Jestem dumna z mojego męża” RDC 28.01.2025 23:07 Michał Dąbrowski – zdobywca tytułu sportowiec miesiąca plebiscytu Polskiego Radia RDC we wrześniu – dziś wieczorem został upamiętniony na Gali Sportowiec Roku 2024 na Mazowszu. Szermierz zdobył we wrześniu dwa medale Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu. Dwa miesiące później zmarł. Przemówienie jego żony było najbardziej wzruszającym momentem gali. „Rok 2024 to rok miłości, wsparcia, niezłomności bohaterstwa. Podziwiam męża i jestem z niego bardzo dumna” — mówiła Barbara Dąbrowska.

Barbara Dąbrowska (autor: RDC)

To był szczególny moment gali Sportowiec Roku na Mazowszu. Michał Dąbrowski, który został nominowany przez słuchaczy Polskiego Radia RDC do tytułu sportowiec miesiąca we wrześniu, zmarł w listopadzie 2024 roku.

Ten czas wspominała żona sportowca Barbara Dąbrowska.

— Michał został Sportowcem Września i bez wątpienia właśnie wrzesień był jego miesiącem. Udział męża na igrzyskach był wyczynem absolutnie niesamowitym. Rok 2024 to rok miłości, wsparcia, niezłomności i bohaterstwa. Podziwiam męża i jestem z niego bardzo dumna. Pragnę Państwu też podziękować za to, że Państwo również są z niego dumni, czego tytułem jest właśnie to wyróżnienie, które dzisiaj odbieram. Dziękuję — powiedziała Barbara Dąbrowska.

Sportowiec Roku 2024 na Mazowszu

Mateusz Golas został Sportowcem Roku 2024 na Mazowszu. Badmintonista zdobył najwięcej głosów naszych słuchaczy, wygrywając szóstą edycję plebiscytu „Magazynu Sportowego” Polskiego Radia RDC. Wśród nominowanych byli także:

Jan Zieliński

Ksawery Masiuk

Pia Skrzyszowska

Adrian Suwiński

Przemysław Krajewski

Norbert Banaszek

Dominik Czaja

Bartłomiej Bołądź

Michał Dąbrowski

Fiodor Czerkaszyn

Miłosz Redzimski

Najlepsi sportowcy na Mazowszu

To już szósta edycja plebiscytu. W poprzednich latach najlepsi okazali się:

2019 - Maciej Sulęcki (boks)

2020 - Piotr Nowakowski (siatkówka)

2021 - Karol Angielski (piłka nożna)

2022 - Iga Świątek (tenis)

2023 - Krzysztof Ratajski (dart)

Uroczysta gala Sportowiec Roku 2024 na Mazowszu odbyła się w Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.

