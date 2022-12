Koszykarze Legii Warszawa powalczą dziś o punkty w Bydgoszczy Mariusz Niedźwiecki 02.12.2022 13:45 Stołeczni zmierzą się z miejscowa Astorią w 10. kolejce Energa Basket Ligi. Legia wygrała dwa ostatnie mecze, choć bilans spotkań z Astorią nie przedstawia się najlepiej. Z sześciu meczów rozegranych w ostatnich latach w najwyższej klasie rozgrywkowej warszawscy koszykarze wygrali tylko dwa.

Legia zmierzy się z Astorią (autor: legiakosz.com)

Prawdopodobnie na parkiecie kibice jeszcze nie zobaczą nowego zawodnika Legii.

Do zespołu właśnie dołączyła jedna z gwiazd poprzedniego sezonu - Billy Garrett, który może grać jako rozgrywający, rzucający obrońca albo niski skrzydłowy. Amerykanin w zeszłym sezonie błyszczał w barwach Czarnych Słupsk. W listopadzie podpisał krótki kontrakt z Arką Gdynia, a teraz zagra w Warszawie.

- Billy będzie zawodnikiem, który da nam większą jakość w ataku, dostarczy punktów. To jest zawodnik, który potrafi grać z innymi, dzielić się piłką i na to wszyscy bardzo liczymy - mówił trener Legii Warszawa Wojciech Kamiński.

Początek spotkania z Astorią w Bydgoszczy o 19.30.

