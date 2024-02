Jan Zieliński przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu: Liczymy na medal Przemysław Paczkowski 11.02.2024 14:37 Jan Zieliński w styczniu zdobył swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w mikście, a teraz przed nim szansa na medal Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu w turnieju deblowym zagra w parze z Hubertem Hurkaczem. 27-letni tenisistka z Warszawy stawia sprawę jasno - Jedziemy po medal.

Jan Zieliński (autor: RDC)

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już w lipcu. O medal olimpijski w deblu Jan Zieliński zagra w parze z Hubertem Hurkaczem, który wypełnił limit meczów w reprezentacji i weźmie udział w turnieju olimpijskim.

Zieliński w rozmowie z RDC nie gryzie się w język i mówi, że do Paryża jadą po medal.

- Nadzieje mamy duże, myślę, że będziemy jedną z groźniejszych par na tej liście startowej i liczymy na medal. Z Hubertem bardzo dobrze dogadujemy się na korcie jak i poza kortem, świadczą o tym nie tylko wyniki, ale też sama chemia jaką między sobą mamy, bardzo się lubimy od wielu lat. To jest kluczowe w grze deblowej - mówi tenisista.

Jak dodaje Zieliński razem z Hurkaczem są pewni swoich mocnych stron.

- Jesteśmy pewni siebie, ja można powiedzieć, że pompuje balonik przed wyjazdem na każdy turniej z takiego założenia wychodzę, że chcę wygrywać każdy turniej na jaki jadę. Może to brzmi troche zarozumiale, ale jak patrzę na największych sportowcow to oni zawsze w to mierzą, zawsze chcą wygrywać, czy mentalność Djokovicia czy Igi Świątek - mówi Zieliński.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca.

