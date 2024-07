Hubert Hurkacz nie wystartuje na IO w Paryżu RDC 22.07.2024 17:44 Polski tenisista Hubert Hurkacz nie wystartuje na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jest to konsekwencją kontuzji, której doznał w lipcu podczas wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu.

Hbert Hurkacz nie wystartuje na igrzyskach olimpijskich w Paryżu (autor: Keith Allison from Hanover, MD, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)

Hubert Hurkacz poinformował, że nie wystartuje w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. „Była to bardzo, bardzo trudna decyzja” - napisał na Instagramie polski tenisista, który doznał kontuzji kolana podczas niedawnego turnieju w Wimbledonie.

W ubiegłym tygodniu Hurkacz przeszedł zabieg, po którym jego stan zdrowia poprawiał się, ale nie na tyle, by wystartować w igrzyskach, których otwarcie nastąpi 26 lipca.

„Rehabilitacja naprawdę przebiega bardzo dobrze i cały czas idę do przodu, rozwijam się. Jednak podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo, bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, żeby reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli” - wyjaśnił Hurkacz.

