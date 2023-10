IO w Paryżu. Polska - Kanada 3:2 w turnieju kwalifikacyjnym siatkarzy

Polscy siatkarze wygrali w chińskim Xi'an z Kanadą 3:2 (21:25, 25:20, 25:20, 20:25, 17:15) w trzecim meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. To trzecie zwycięstwo drużyny Nikoli Grbica, która w środę w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Meksykiem. „Cieszy wgrana siatkarzy z Kanadą. [...] Bednorz bierze to w swoje ręce, plus Semeniuk w piątym secie” - skomentował wynik ekspert sportowy Radia dla Ciebie Tomasz Sokołowski.