Igrzyska Europejskie 2023. Złoty i dwa srebrne medale Polaków w muay thai RDC 27.06.2023 17:15 Martyna Kierczyńska w kat. 54 zdobyła w Myślenicach złoty medal Igrzysk Europejskich w muay thai. Srebrne krążki wywalczyli Oskar Siegert (67 kg) i Roksana Dargiel (51 kg).

Martyna Kierczyńska zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich w mauy thai (autor: Art Service/PAP)

Ostatnią finalistką z Biało-Czerwonej ekipy wtorkowej rywalizacji była tegoroczna mistrzyni świata Kierczyńska. Dwie poprzednie próby wywalczenia złota przez gospodarzy zakończyły sie niepowodzeniem.

Kierczyńska zmierzyła się z 19-letnią Belgijką Axaną Depypere, mistrzynią Europy juniorek z zeszłego roku. O dwa lata starsza Polka od początku starcia uzyskała prowadzenie i prezentowała nieznacznie większe urozmaicenie ataków. Druga runda była jeszcze bardziej zacięta, ale tym razem Kierczyńska zdobyła uznanie u całej trójki sędziów. W ostatniej Kieryczńska kontrolowała pojedynek. W końcówce walki Belgijka podejmowała duże ryzyko. Jej ataki nie czyniły jednak wielkiej szkody. Punktacja 30:27 dla Polki.

Jako pierwszy z gospodarzy we wtorek wystąpił 27-letni Siegert. Walczył o złoto z Ukraińcem Ihorem Lubczenką. Polak w dorobku ma brązowy medal World Games 2017 w sportach nieolimpijskich we Wrocławiu. Był to rewanż za ćwierćfinał mistrzostw świata 2017 z Mińska. Wówczas Ukrainiec wygrał przed czasem w trzeciej rundzie.

Lubczenko to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w muay thai. W dorobku ma pięć tytułów mistrz świata, czterokrotnie wygrywał World Games. Od 2009 roku praktycznie nie miał sobie równych rywali. Ukraińska ikona tej dyscypliny od 12 roku życia trenuje muay thai.

32-latek z Odessy prowadził po dwóch rundach i mimo dobrego finiszu Polaka w ostatniej części walki zasłużenie wygrał 29:28.

Z kolei 24-letnia Dargiel przegrała na punkty z doświadczoną o dwa lata starszą, Turczynką Gulistan Turan. Obie zawodniczki walczyły z odwrotnej pozycji, z lewą ręka z tyłu. Polska to mistrzyni Europy juniorek w K1 z roku 2015. Turan to aktualna mistrzyni świata. Sporstmenki często klinczowały się i przepychały, co skutkowało upadkami na deski ringu.

Turczynka przeważała w każdej rundzie i ostatecznie zwyciężyła 30:27.

Ośmioosobowa reprezentacja Polski w muay thai w sumie pięciokrotnie stawała na podium. Dzień wcześniej brązowe medale wywalczyli Jakub Rajewski (71 kg) i Dominika Filec (60 kg).

Zmagania w tej dyscyplinie rozpoczęły się od ćwierćfinałów, dlatego wystarczyło wygrać jedną walkę, aby znaleźć się w strefie medalowej.

