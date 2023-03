Hit 26. kolejki Ekstraklasy już jutro. Legia zmierzy się z liderem - Rakowem Częstochowa Przemysław Paczkowski 31.03.2023 21:37 W sobotę stadion Legii Warszawa zapełni się do ostatniego miejsca. To w związku z hitowym starciem 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wojskowi zmierzą się z liderem tabeli Rakowem Częstochowa.

To mecz niezwykle ważny w kontekście mistrzostwa Polski. W przypadku zwycięstwa zespołu z Częstochowy, Wojskowi będą tracić do lidera aż 12 punktów i końcowy sukces stanie się praktycznie nieosiągalny. W przypadku zwycięstwa Legii, może być emocjonująca końcówka sezonu.

- Ten może dać troszeczkę emocji, bo jak Legia wygra, zrobi się 6 punktów. Będzie po tej kolejce tylko 8 kolejek do końca. Tylko jeszcze przed Legią mecz na Pogoni, mecz z Lechem. No to są ciężkie mecze. Przy tej grze Rakowa, co do tej pory gra, to ciężko myśleć, że jeszcze potraci gdzieś punkty - mówił ekspert RDC Tomasz Sokołowski.





Były piłkarz Legii Warszawa Jan Mucha uważa, że w przypadku porażki, Wojskowi będą mogli pożegnać się z mistrzostwem.

- 9 punktów to jest bardzo dużo. Legia jest pod presją. Nawet remis nic nie daje. 8 meczów do końca, matematyka jest bardzo prosta - wskazał.





Prezes Ekstraklasy Marcin Animucki uważa, że jutrzejszy mecz może dać kilka odpowiedzi.

- Bardzo mocny sezon rozgrywek Ekstraklasy. Nie ma mowy o wyścigu żółwi. Raków nam pokazuje, szczególnie na wiosnę, że jest bardzo dobrze przygotowaną drużyną. Legia Warszawa z dzisiejszym dorobkiem normalnie byłaby w każdym z poprzednich sezonów liderem. Bardzo ekscytująca końcówka sezonu przed nami - powiedział w „Magazynie Sportowym” RDC.

Piłkarskie spotkanie budzi też duże zainteresowanie kibiców.

- Mecz obejrzy około 29 tysięcy widzów - poinformował rzecznik Legii Bartosz Zasławski. - Czeka nas wielkie piłkarskie święto. To spotkanie już od wielu tygodni wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród kibiców, wśród mediów. Otoczka tego meczu będzie bardzo rozbudowana. Gorąco zachęcamy, żeby przyjść na nasz obiekt dużo wcześniej, nie zwlekać do ostatniej chwili, właśnie ze względu na skalę zainteresowania - radził.

Początek meczu o godzinie 17.30. Sędzią spotkania będzie Piotr Lasyk.

