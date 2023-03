Od soboty święto fanów futbolu amerykańskiego. Wracają rozgrywki Polskiej Futbol Ligi Adam Abramiuk 31.03.2023 11:25 Rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej w ramach Polskiej Futbol Ligi startują 1 kwietnia. Przed nami 8 tygodni zmagań i walki o zwycięstwa. Na start derby Warszawy.

Wracają rozgrywki Polskiej Futbol Ligi (autor: RDC)

Na stadionie przy ul. Obrońców Tobruku zagrają Warsaw Eagles i Warsaw Mets. To ważna informacja dla kibiców "Orłów" - bo po kilku latach wracają na swój domowy stadion. Zawodnik Marek Włodarczyk liczy na silny doping kibiców po pandemicznych latach.



- U nas sezony pandemiczne były dość ciężkie. Nowy związek zrobił wszystko, żeby to się prezentowało jak najlepiej w tym okresie. No i pozyskiwanie nowej grupy kibiców i zainteresowanie nowej grupy docelowej. Bo wiadomo, że jest pewna grupa, która nas śledzi, ale przydałoby się trochę nowych kibiców, którzy może się zainteresują takim sportem jakim jest football amerykański - mówi.

"Orły" w tym roku celują wysoko. Chcą powalczyć o mistrzostwo kraju.

- Cel jest tylko jeden: wygrać. I pokazać się jak najlepiej i zmyć blamaż z tych ostatnich dwóch lat - dodaje zawodnik Warsaw Eagles, Alessandro Madaro.

W tym sezonie została wprowadzona zmiana w systemie rozgrywkowym. Drużyny rozgrywają ze sobą dwa spotkania – domowe i na wyjeździe.

Derby Warszawy w sobotę o godzinie 15 na stadionie przy Obrońców Tobruku.

Czytaj też: Remont na kortach Legii. Trwa zmiana nawierzchni