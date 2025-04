Mecz Górnik Zabrze vs Legia Warszawa. Transmisja w Polskim Radiu RDC Miłosz Kuter 06.04.2025 14:28 Piłkarze Legii Warszawa chcą przełamać złą passę w Ekstraklasie. Wojskowi zmierzą się dziś na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Zapraszamy na transmisję meczu na naszej antenie. Spotkanie komentują Przemysław Paczkowski i Tomasz Sokołowski.

Mecz Górnik Zabrze vs Legia Warszawa. Transmisja w Polskim Radiu RDC (autor: Ales sandro, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons/RDC)

Górnik Zabrze spotka się z Legią Warszawa w 27. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Oba zespoły wielokrotnie rywalizowały o mistrzowski tytuł w Polsce, a bezpośrednie mecze cieszyły się wielką sławą. W niedzielne popołudnie Górnik i Legia zmierzą się ze sobą po raz 161. 71 razy wygrywała Legia, Górnik wygrał 52 spotkania, a w 37. meczach padał remis.

Stołeczni znajdują się na 5 miejscu w tabeli i mają już 14 punktów straty do lidera tabeli Rakowa Częstochowa. Podopieczni Goncalo Feio nie wygrali w żadnym z trzech ostatnich spotkań ligowych. Mimo to trener Górnika Jan Urban docenia klasę przeciwnika.

- To zespół, który gra w finale Pucharu Polski, zespół, który gra w sierpniu na Ligi Konferencji. Owszem, grać na trzech frontach to nie jest prosta sprawa, ale to znakomity zespół, bardzo dobrzy piłkarze. A jak sobie przypominam, te spotkania z reguły były dobrymi widowiskami, czy w Warszawie, czy tutaj w Zabrzu - mówił w „Magazynie Sportowym” Polskiego Radia RDC.





Ekspert sportowy „Magazynu Sportowego” Tomasz Sokołowski uważa, że Legia gra gorzej na wyjazdach.

- Nie punktują i Legia wpadła w taki marazm, czy z Radomiakiem, czy z Motorem, czy w Mielcu, no to to takie spotkania i dodajesz tu, tu, tu, tu i się w sumie robi, że Legia właśnie nie jest tą samą drużyną, co jest u siebie w domu. Szczególnie defensywa całości, nie tylko tej czwórki, plus bramkarz i nieskuteczność bym powiedział - mówił były reprezentant Polski w piłce nożnej.



Pierwszy gwizdek o 14:45.

