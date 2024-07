Finał ME 2024 w RDC. Marek Sierocki i Marcin Borski gośćmi specjalnymi Strefy Euro 2024 RDC 14.07.2024 12:13 Wielki finał Euro 2024 w Radiu dla Ciebie. Zapraszamy na specjalne wydanie naszej radiowej Strefy Euro. Na żywo będziemy oglądać mecz Hiszpania - Anglia z komentarzem naszych wyjątkowych gości - Marka Sierockiego i Marcina Borskiego.

Finał Euro 2024 w RDC (autor: RDC)

Dziś finał Euro 2024. Reprezentacja Hiszpanii może zostać po raz czwarty piłkarskim mistrzem Europy, co byłoby rekordem. Anglia, która po raz drugi z rzędu wystąpi w finale, walczy o historyczny, pierwszy triumf w tej imprezie.

Spotkanie finałowe zacznie się o godzinie 21:00, ale w Radiu dla Ciebie Strefę Euro otwieramy już godzinę wcześniej, po 20:00. W studiu gospodarzowi audycji Markowi Wiernikowi i sportowemu ekspertowi RDC Tomaszowi Sokołowskiemu towarzyszyć będą specjalni goście: dziennikarz Marek Sierocki i Marcin Borski - były piłkarski sędzia międzynarodowy.

- To już ten czas, zbliża się wielki finał Euro 2024. No i oczywiście nasza strefa radiowa do samego końca. W niedzielę od godziny 20:00. Nie wiadomo co się będzie działo, może karne, może dogrywka. Będziemy z Państwem przez cały finał w Berlinie, zapraszamy - zachęca do słuchania gospodarz wieczoru Marek Wiernik.

Do słuchania finału w Radiu dla Ciebie zachęca ekspert piłkarski Radia dla Ciebie Tomasz Sokołowski.

- To już jest finał Euro 2024. My zaczynamy studio już o 20:00. Będziemy znali składy, już wtedy będą emocje i później sam mecz o 21:00 z komentarzem na żywo. Mam nadzieje, że radiosłuchacze, którzy nie będą mogli oglądać meczu, będą mogli nas usłyszeć. Zapraszam serdecznie, niedziela godzina 20:00 - mówi.

Finał Hiszpania vs. Anglia

Hiszpania jest jedynym w historii zespołem, który wygrał sześć spotkań w jednej edycji ME. Rozpoczęła od pokonania Chorwacji 3:0 oraz Włoch i Albanii po 1:0 w fazie grupowej, później zdominowała debiutującą Gruzję 4:1, a w kolejnych rundach wygrała z gospodarzami 2:1 po dogrywce i z Francją 2:1, już w regulaminowym czasie.

Podopieczni selekcjonera Luisa de la Fuente zdobyli dotychczas 13 goli, o jednego mniej od rekordowej w 1984 roku Francji. Zrobili to także w efektownym i atrakcyjnym stylu, a szczególnie wyróżnili się młodzi skrzydłowi: 22-letni Nico Williams oraz Lamine Yamal, który w sobotę skończy 17 lat. Ten drugi zdobył gola w półfinale z Francją i zostając najmłodszym strzelcem w historii Euro.

Anglia natomiast jeszcze nigdy tego trofeum nie wzniosła, a swoją jedyną dotychczas szansę miała trzy lata temu. Wówczas w finale na Wembley prowadziła z Włochami od drugiej minuty 1:0, ale ostatecznie zremisowała 1:1 i przegrała w rzutach karnych. W niedzielę będzie miała okazję zrehabilitować się za tamto niepowodzenie.

Jednym z piłkarzy, którzy najpewniej wystąpią w obu tych finałach, jest kapitan Harry Kane. Podobnie jak Olmo, w bieżącej edycji również ma trzy gole. Z kolei Jude Bellingham, jeden z najpoważniejszych kandydatów do "Złotej Piłki" za ten rok, trzy lata temu był tylko rezerwowym, ale teraz jest kluczowym zawodnikiem "Trzech Lwów".

Finał na Stadionie Olimpijskim w Berlinie planowany jest na godzinę 21. Sędzią głównym będzie Francuz Francois Letexier, a Szymon Marciniak pełnić będzie rolę arbitra technicznego.

Czytaj też: Były reprezentant Polski Ariel Borysiuk może trafić do nowej drużyny. To klub z Warszawy