Były reprezentant Polski Ariel Borysiuk może trafić do nowej drużyny. To klub z Warszawy Przemysław Paczkowski 12.07.2024 20:33 Ariel Borysiuk może dołączyć do lokalnej drużyny PRO Warszawa. Były reprezentant Polski i piłkarz m.in. Legii Warszawa czy Lechii Gdańsk występował do niedawna w Hutniku Warszawa. Teraz trwają rozmowy z warszawskim klubem. – To może być bardzo dobre wzmocnienie dla naszego klubu – skomentował prezes PRO Warszawa Karol Kader.

Ariel Borysiuk może trafić do nowego klubu (autor: Łączy nas piłka)

Były reprezentant Polski Ariel Borysiuk może dołączyć do drużyny PRO Warszawa. Piłkarz, który występował m.in. Legii Warszawa czy Lechii Gdańsk grał do niedawna w Hutniku Warszawa. Teraz zawodnik może dołączyć do innej stołecznej drużyny.

Informację potwierdził Radiu dla Ciebie prezes PRO Warszawa Karol Kader.

– Trwają rozmowy z Arielem Borysiukiem. Zawodnik aktualnie przechodzi testy medyczne oraz będzie sprawdzany w jakiej aktualnie jest dyspozycji. Jeśli przejdzie je pozytywnie, to będzie podpisany w naszym klubie i przystąpi do rozgrywek o awans do V Ligi – powiedział prezes PRO Warszawa.

Celem drużyny PRO Warszawa jest awans do 5. ligi.

– Jeśli Ariel Borysiuk będzie odpowiednio przygotowany i będzie sam wyrażał chęć ciężkiej pracy na treningach to uważamy, że to będzie bardzo dobre wzmocnienie dla naszego klubu – dodał Kader.

Ariel Borysiuk wystąpił na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy ponad 200 razy. Zagrał również 12 razy w koszulce z orzełkiem na piersi.

