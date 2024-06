M. Szczepanik w „Strefie Euro”: Polacy są w stanie wyjść z drugiego miejsca Miłosz Kuter 20.06.2024 18:38 O kluczowym spotkaniu Biało-Czerwonych na Euro, sytuacji kadrowej Polaków przed meczem z Austrią, ale także o meczu obrońców tytułu mistrzów Europy — Włochów z Hiszpanami rozmawiali nasi dziennikarze i eksperci w siódmym odcinku „Strefy Euro”. Gościem specjalnym audycji był Marek Szczepanik, muzyk, perkusista zespołu „Pectus”.

Za nami siódmy odcinek „Strefy Euro” na antenie Radia dla Ciebie. Nasi dziennikarze i eksperci rozmawiali o piątkowym spotkaniu Biało-Czerwonych na Euro, meczu Włochów z Hiszpanami oraz o sytuacji kadrowej Polaków przed meczem z Austrią.

Gościem specjalnym audycji był Marek Szczepanik, muzyk, perkusista zespołu „Pectus”. W studiu RDC wskazywał na dobrą formę Biało-Czerwonych w spotkaniu z Holendrami. Zaznaczył, że ten mecz pokazał, że stać nas na bardzo dużo.

— Zmieniła się troszkę taktyka, zwodnicy dostali drugie życie, co było widać. Odświeżona i odmłodzona jest ta drużyna. Myślę, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć z Austrią i Francją i może nawet wyjść z drugiego miejsca — powiedział Szczepanik.

Gośćmi Marka Wiernika byli:

Tomasz Sokołowski – ekspert piłkarski RDC

Marek Szczepanik – muzyk z zespołu Pectus

Przemysław Paczkowski i Miłosz Kuter – dziennikarze RDC

Euro 2024

Po raz trzeci w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od tej fazy, obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada.

Mecz Polski z Holandią odbył się w niedzielę 16 czerwca. Następnymi rywalami naszej reprezentacji będą jeszcze Austria – 21 czerwca w Berlinie oraz Francja – cztery dni później w Dortmundzie.

Będzie to piąty start Biało-Czerwonych w tej imprezie. Dotychczas trzykrotnie odpadli po fazie grupowej, a osiem lat temu we Francji dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem – Portugalią.

Finał Euro 2024 zaplanowano na 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

