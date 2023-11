„Musimy to wygrać”. Dziś mecz Polska — Czechy w ramach kwalifikacji do Euro 2024 Przemysław Paczkowski 17.11.2023 15:18 Reprezentacja Polski zagra dziś w ramach kwalifikacji do Euro 2024 z Czechami. — Musimy to wygrać i pokazać od pierwszej minuty spotkania, że jesteśmy mentalnie gotowi na trudną sytuację — powiedziała w „Magazynie Sportowym RDC” dziennikarka Canal+ Daria Kabała-Malarz. Polska obecnie zajmuje 3 miejsce w tabeli grupy E. Czechy są na 2 miejscu.

Reprezentacja Polski zagra dziś w ramach kwalifikacji do Euro 2024 z Czechami (autor: PAP/Leszek Szymański)

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra dziś z Czechami. Potrzebujemy zwycięstwa w tym spotkaniu jeśli chcemy zachować szansę na bezpośredni awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy.

Dziennikarka Canal+ Daria Kabała-Malarz, stwierdziła w „Magazynie Sportowym RDC”, że nie ma innego scenariusza jak zwycięstwo.

— Musimy to wygrać i pokazać od pierwszej minuty tego spotkania, że jesteśmy mentalnie także gotowi na trudną sytuację, w którą się wpędziliśmy. To będzie też jakiś klucz do sukcesu — stwierdziła Kabała-Malarz.

Oprócz zwycięstwa z Czechami Biało-Czerwoni muszą liczyć na korzystne wyniki w innych meczach w grupie.

Jak zaznaczyła dziennikarka, kibice chcą zobaczyć, że nasi piłkarze walczą o każdą piłkę na boisku.

— Nasi kibice są stęsknieni za tym, żeby zobaczyć drużynę, która po prostu walczy oraz to, że orzełek na piersi jest dla tych panów bardzo istotny — oznajmiła.

Początek spotkania na Stadionie Narodowym o godzinie 20:45.

Jak dojechać na mecz?

W okolicach Stadionu PGE Narodowego można spodziewać się utrudnień. Wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony od godziny 18:30. Do rozpoczęcia meczu, czyli do 20:45 wyłączone z ruchu będą obszary wokół stadionu i w okolicy. Na spotkanie najlepiej dojechać komunikacją publiczną — pociągami lub metrem do stacji Stadion.

W zależności od sytuacji policja może zamykać poszczególne ulice. Po zakończeniu meczu, około 22:30 zamknięty dla ruchu może zostać most Poniatowskiego. To zależy od tego czy duża grupa kibiców będzie chciała wrócić na pieszo do centrum. Komunikacja wtedy będzie na objazdach lub skróconych trasach.

