"Decyzja MKOl jest skandaliczna". Agnieszka Kobus-Zawojska w RDC o zgodzie na powrót Rosjan i Białorusinów do sportu Cyryl Skiba 29.03.2023 12:54 Wioślarka, multimedalistka olimpijska i współautorka "Magazynu Sportowego RDC" skomentowała decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startów w zawodach międzynarodowych pod neutralną flagą.

Agnieszka Kobus- Zawojska (autor: RDC)

Wioślarka, współautorka "Magazynu Sportowego RDC" jest zdziwiona decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jej zdaniem przywrócenie możliwości rywalizacji reprezentantów Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej, pomimo trwającej od 24 lutego 2022 r. wojny w Ukrainie jest niesprawiedliwe.

- Jeżeli miałby ktoś startować powinien podać swoje stanowisko, że nie jest za wojną. I są z tego co wiem sportowcy, którzy zmieniają obywatelstwo. Ale generalnie to jest tak że później ktoś jedzie, a my widzimy kibiców, wracają do kraju, witają się z władzami. Poza tym Ci ludzie w większości są finansowani przez Rosję, wiec niestety ciąży na nich odpowiedzialność zbiorowa - mówi sportsmenka.

Ukraina, Polska, Estonia, Łotwa i Litwa grożą bojkotem imprezy. Kanałami dyplomatycznymi prowadzone mają być starania, by cofnąć decyzję komitetu.

- Na decyzji MKOl-u mogą stracić ukraińscy sportowcy, uważa multimedalistka olimpijska.

- Ja jedyne, o co się boję to żeby niewinni ludzie na tym nie stracili, bo nie wiem, co zrobią sportowcy ukraińscy. I nie wyobrażam siebie stanąć do walki z nimi. Z tego co wiem to oni tam w środku się buntują i nie będą chcieli z nimi rywalizować - mówi.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował międzynarodowym federacjom i organizatorom wydarzeń sportowych umożliwienie startu w zawodach sportowcom z Rosji i Białorusi pod flagą neutralną, o ile zawodnicy nie są związani kontraktami z wojskiem lub nie wspierają aktywnie agresji.

