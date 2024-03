A. Kobus-Zawojska o Dniu Olimpijczyka: To coś absolutnie wyjątkowego Cyryl Skiba 06.03.2024 10:28 Ten dzień przypomina o drodze, jaką przeszłam, by osiągnąć sukces — powiedziała o obchodzonym dzisiaj Dniu Olimpijczyka multimedalistka wioślarska, dziennikarka Radia dla Ciebie Agnieszka Kobus-Zawojska. Jak podkreśliła, dla każdego sportowca, bycie olimpijczykiem to coś absolutnie wyjątkowego.

Agnieszka Kobus-Zawojska (autor: mat. prasowe)

Dzisiaj obchodzimy Dzień Olimpijczyka. Multimedalistka olimpijska Agnieszka Kobus-Zawojska powiedziała, że dla każdego sportowca bycie olimpijczykiem, to coś absolutnie wyjątkowego.

— Ten dzień przypomina o drodze, jaką przeszłam, by osiągnąć sukces — mówi Kobus-Zawojska. — Jako sportowcy często nie doceniamy w tym pośpiechu w tej pogoni za wynikami tego, że wyjazd na igrzyska i bycie olimpijczykiem to już jest sukces, bo tam nikt nie daje biletów za darmo, nie można sobie kupić biletu, żeby tam pojechać. To trzeba wywalczyć, a często po kwalifikacje są trudniejsze, niż sam udział w Igrzyskach — zaznacza.

Dziennikarka RDC, która w każdy wtorek prowadzi audycję „Czas na Igrzyska” podkreślała, że w życiu sportowca warto doceniać proces — każdy trening, każde zwycięstwo i każdą porażkę.

— Sportu czy pokory, cierpliwości. Do tej pory jestem niecierpliwa, ale jednak mniej niż kiedyś. Uważam, że trzeba po prostu poczekać, wszystko w swoim czasie. Doceniać przede wszystkim te pojedyncze treningi, bo one składają się na to, że później wsiadamy do tego samolotu i jedziemy na igrzyska — oznajmia.

W imieniu Radia Dla Ciebie składamy najlepsze życzenia dla wszystkich medalistów. Przyszłym mistrzom życzymy zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celu po olimpijski laur. Powodzenia!

Multimedalistka w wioślarstwie

Agnieszka Kobus-Zawojska to multimedalistka w wioślarstwie. Na swoim koncie ma dwa medale igrzysk olimpijskich - srebro i brąz. Jest też mistrzynią świata i Europy.

Na co dzień reprezentuje barwy AZS-AWF Warszawa. Pierwszy zawodowy start rangi mistrzowskiej zaliczyła w 2003 roku podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Kaliszu w 2003, zajęła 3. miejsce. W 2016 roku wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Agnieszka Kobus-Zawojska Radiu dla Ciebie prowadzi audycję „Czas na Igrzyska”.

