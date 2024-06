Usuwanie znamion – jak pozbyć się uciążliwych zmian skórnych? 25.06.2024 12:37 Zmiany skórne mogą być szczególnie uciążliwe dla pacjenta w kilku określonych przypadkach. Jeżeli stanowią defekt kosmetyczny, są bardzo widoczne, wypukłe, a nawet owłosione – są przyczyną wstydu i znacznego dyskomfortu. Mogą wpływać znacząco i bezpośrednio na samopoczucie człowieka, które stopniowo ulega pogorszeniu. W szczególnych przypadkach pacjent dodatkowo może uszkadzać swoje zmiany skórne podczas codziennych czynności pielęgnacyjnych czy higienicznych. Usuwanie znamion często jest zatem konieczne nie tylko ze względów i pobudek zdrowotnych.

Leczenie znamion zapobiega występowaniu powikłań oraz rozwojowi niebezpiecznych chorób skóry. Profilaktyczne usuwanie znamion zaleca się w przypadku podejrzenia chorobowego charakteru zmian lub znacznej niewygody pacjenta, związanej z ich lokalizacją. Jeżeli natomiast zmiana na ciele nie powoduje żadnych dolegliwości, a jej wygląd nie wzbudza podejrzeń, należy zrezygnować z jej leczenia. Nie podejmuje się bowiem działań zbędnych. Mimo że zabieg usuwania znamion jest całkowicie bezpieczny i mało inwazyjny, pozostaje on procedurą medyczną, do której wykonania niezbędne jest istnienie odpowiednich wskazań.

Usuwanie znamion – metody

Istnieją niechirurgiczne metody pozwalające na szybkie usuwanie znamion. Jednak ze względu na skuteczność, poleca się wykonanie zabiegu przebiegającego z wykorzystaniem skalpela. Pacjenci, którzy usuwają zmiany skórne ze względów estetycznych, decydują się czasami na elektrokoagulację lub kriochirurgię. Należy jednak pamiętać, że te metody, podobnie jak laseroterapia i wiązki plazmy, uszkadzają zmienione przez znamię tkanki skóry. W związku z tym niemożliwe jest ich dokładne zbadanie i pobranie biopsji. Ponieważ znamię zostaje uszkodzone, wypalone, zamrożone, w jego miejscu namnażają się nowe, zregenerowane komórki skóry. W konsekwencji rana szybko się goi, nie zostawiając blizny. Taki zabieg nie gwarantuje jednak braku nawrotów.

Głównie z tego względu nadal częściej stosuje się klasyczne metody cięcia chirurgicznego. Wycięcie znamienia jest jedyną metodą gwarantującą niemal stuprocentową skuteczność. Pacjent poddany temu zabiegowi nie musi obawiać się, że zmiana niebawem odrośnie lub że jej elementy nadal pozostają w tkankach skóry. Z wykorzystaniem tej metody można usunąć każdy rodzaj znamienia w całości, wraz z marginesem około 2 milimetrów zdrowej tkanki. Takie działanie pozwala na przekazanie wycinka do badania histopatologicznego. Jedyną wadą tego rozwiązania jest konieczność zastosowania skalpela. W związku z tym po zabiegu na ciele pacjenta pozostaje blizna. Lekarz dba jednak o jej jak najmniejszą widoczność i jak najwyższy poziom estetyki. Cięcie jest niewielkie, wykonywane zwykle zgodnie z kierunkiem występowania fizjologicznych linii na ciele pacjenta.

Usuwanie pieprzyków – czy to boli?

Bez względu na wybór metody, dzięki której pozbywamy się uciążliwych zmian skórnych, każdy proces ich leczenia powinien być bezbolesny. Przed rozpoczęciem zabiegu pacjent zostaje bowiem miejscowo znieczulony za pomocą odpowiedniego środka. Lekarz wykonuje zastrzyk w okolicy pola operacyjnego, blokując receptory bólowe. Takie znieczulenie regionalne stosuje się zwykle do niewielkich obszarów ciała podczas niezbyt inwazyjnych zabiegów medycznych i kosmetycznych. W rezultacie jego podania pacjent nie odczuwa bólu ani dyskomfortu związanego z działaniami podejmowanymi przez operatora. Co ważne, znieczulenie to jest całkowicie odwracalne, a czas jego trwania zależny jest od wcześniej ustalonej indywidualnie dawki.

Podczas wykonywania zabiegu pacjent jest przytomny i świadomy. Dzięki temu możliwe jest jego kontaktowanie się z lekarzem. Chirurg stara się objaśniać każdy etap zabiegu, dbając o poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta. Udziela on informacji jasnych i zwięzłych, w zrozumiałym dla kuracjusza języku. Podczas zabiegu dba się o to, by pacjent był spokojny i zaufał operatorowi, który dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom przeprowadza go bezpiecznie przez wszystkie etapy zabiegu.

Usuwanie kaszaków i naczyniaków – nie zawsze konieczne

Niektóre znamiona skórne niosą ze sobą zwiększone ryzyko rozwoju choroby. Mowa nawet o nowotworze złośliwym skóry – czerniaku. Nawet łagodne zmiany należy zatem bacznie obserwować, by móc w odpowiednim momencie wyłapać symptomy świadczące o wczesnym stadium rozwoju choroby. Najczęściej swój wygląd zmieniają popularne pieprzyki. Mogą stopniowo rosnąć, zmieniać zabarwienie, a nawet strukturę. Podobnie bywa z guzami i brodawkami.

Na skórze mogą być widoczne jednak również i te znamiona, które nie wymagają leczenia. Mowa tu głównie o kaszakach, naczyniakach i ropniach. Zwykle nie dają one uciążliwych objawów i nie wzbudzają podejrzeń lekarzy. Często znikają samoistnie, z biegiem czasu lub w wyniku fizjologicznego procesu gojenia się rany (dotyczy to ropni). Choć bywają uciążliwe głównie ze względu na swoją lokalizację (m.in. okolice intymne, twarz, szyja), rzadko zostają poddane zabiegowi. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, powstrzymując się od ich usunięcia, należy przynajmniej raz w miesiącu dokonać samokontroli w domowym zaciszu. Badanie u chirurga zaleca się natomiast raz na 3 miesiące.

Bezpieczeństwo zabiegu

Aby zabieg był w pełni bezpieczny, zostaje on poprzedzony szczegółowym przygotowaniem pacjenta. Pole operacyjne myje się, dezynfekuje i znieczula. Chirurg posługuje się wyłącznie jałowymi narzędziami, co pozwala uniknąć ryzyka wystąpienia zakażenia śródoperacyjnego. Zabieg trwa kilkadziesiąt minut, a od razu po jego zakończeniu lekarz zakłada na ranę opatrunek, zabezpieczając ją przed dostępem wirusów oraz bakterii i uszkodzeniami mechanicznymi. Proces gojenia się rany trwa kilka tygodni, a prawidłowy i ostateczny kształt blizna przyjmuje po upływie kilku miesięcy.

Po zabiegu pacjent otrzymuje od lekarza wskazówki dotyczące jego domowej rekonwalescencji. Sam bezpieczny przebieg zabiegu nie gwarantuje bowiem pełnego sukcesu terapeutycznego. Istotna jest również dbałość o stan rany w warunkach domowych. Koniecznie należy codziennie ją przemywać i zmieniać opatrunki. Pacjent powinien unikać przebywania w saunie, na basenie, kąpieli, namaczania rany i narażania jej na ucisk czy otarcie. Szczególnie ostrożny powinien być nawet przy codziennej zmianie odzieży lub bielizny, zwłaszcza w pierwszych dniach po zabiegu.

Usuwanie znamion w Centrum Medycznym Galmedic w Radomiu

Przed każdym zabiegiem lekarz przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad oraz osobiście bada jego znamiona. Ustala wskazania do przeprowadzenia chirurgicznego usunięcia znamion oraz eliminuje ewentualne przeciwwskazania. W Centrum Medycznym Galmedic do dyspozycji pacjentów pozostają wykwalifikowani i doświadczeni chirurdzy. Już podczas wizyty kwalifikacyjnej określają oni, z jakim znamieniem mają do czynienia oraz proponują możliwe ścieżki leczenia.

Usuwanie znamion w Centrum Medycznym Galmedic w Radomiu jest szybkie i bezpieczne. To skuteczny sposób na pozbycie się niechcianych zmian skórnych i profilaktykę choroby nowotworowej skóry. Jeżeli znamienia nie trzeba usuwać, pacjent zostaje o tym bezzwłocznie poinformowany. Lekarze pracujący w placówce nie podejmują decyzji o zabiegu pochopnie i na wyrost. Postępują zgodnie z obowiązującymi normami i etyką zawodową. W związku z tym pacjent może liczyć na najwyższy stopień bezpieczeństwa, komfortu i dyskrecji.

Kliknij link i dowiedz się więcej na temat usuwania znamion w Centrum Medycznym Galmedic: https://radom.galmedic.pl/uslugi/usuwanie-znamion/

Chirurgia estetyczna czy laser?

Likwidacja znamion, które nie mają cech chorobowych, a stanowią wyłącznie defekt kosmetyczny, jest zabiegiem łatwym i niewymagającym przeprowadzenia badania histopatologicznego. Dla własnego komfortu i stuprocentowej pewności pacjenci jednak często decydują się na ich usunięcie metodą chirurgiczną i (mimo wszystko) proszą o przekazanie tkanki do badania mikroskopowego. Należy bowiem pamiętać, że decydując się na inną metodę leczenia znamion (np. laseroterapię), tracimy tę możliwość bezpowrotnie. Tkanek pobranych w inny sposób niż skalpelem nie da się bowiem poddać szczegółowym badaniom. W szczególnych przypadkach, np. gdy znamię znajduje się na twarzy, lekarz może wręcz doradzić jego usunięcie przy wykorzystaniu lasera CO2. Jest to jednak kwestia niezwykle indywidualna, którą pozostawia się do ustalenia z pacjentem, biorąc pod uwagę jego preferencje i potrzeby estetyczne oraz zdrowotne.