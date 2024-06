Podróż do Maroka - jak ją zaplanować i co spakować do walizki? 11.06.2024 15:05 Podróż do Maroka – jak ją zaplanować i co spakować do walizki? Maroko, państwo leżące w północno-zachodniej Afryce, jest jednym z popularnych wśród Polaków kierunków turystycznych. Planując podróż w te strony, trzeba się dobrze przygotować i zabrać ze sobą odpowiednio spakowany bagaż. Przyda się również ubezpieczenie turystyczne zapewniające kompleksową ochronę.

Zamierzasz podróżować do Maroka? Dobrze to zaplanuj!

Decydując się na odbycie podróży zagranicznej, trzeba wybrać odpowiedni termin. Do Maroka najlepiej wybrać się w okresie od marca do maja lub od września do października. Wiele w tym momencie zależy od indywidualnych preferencji pogodowych i tego, jak lubisz spędzać czas – plażować, uprawiać sporty czy może zwiedzać. Od tych czynników w dużej mierze zależy zakres ubezpieczenia. Do wyboru masz wyjazd z biurem turystycznym lub na własną rękę. O ile w pierwszym przypadku kwestie organizacyjne powierzasz niejako osobie trzeciej, o tyle w razie pobytu organizowanego samodzielnie musisz znaleźć stosowny hotel. Do Maroka nie są wymagane żadne szczepienia, ale warto rozważyć te zalecane. Koniecznie sprawdź, czy masz aktualny paszport – jego ważność musi obejmować co najmniej cały okres planowanego pobytu. Bez względu na to, czy do Maroka jedziesz z biurem podróży, czy nie, rozsądnie jest wykupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz różnych szkód.

Bagaż do Maroka – co spakować?

Maroko to gorący kierunek, dlatego spakuj przede wszystkim lekkie i przewiewne ubrania. Wieczory, zwłaszcza w górach i na pustyni, bywają jednak chłodne, dlatego przyda się ciepłe okrycie. Absolutnie niezbędne są wygodne buty oraz stosowne nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij o kremie przeciwsłonecznym do ciała i twarzy z wysokim filtrem, antybakteryjnym żelu do rąk i chusteczkach odświeżających. Jeżeli zamierzasz aktywnie spędzać czas i uprawiać np. sporty ekstremalne, spakuj odpowiedni sprzęt sportowy. Przy okazji warto zadbać o ubezpieczenie bagażu, które przyda się w razie jego kradzieży czy uszkodzenia.

Jakie wybrać ubezpieczenie turystyczne do Maroka?

Ubezpieczenie podróżne nie jest obowiązkowe, ale warto je mieć z wielu powodów. Chodzi przede wszystkim o ubezpieczenie kosztów leczenia. Pamiętaj, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obowiązuje w Maroku. Podstawa polisa z biura podróży nie zapewnia z kolei odpowiedniej ochrony, przez co możesz nawet nie dostać odszkodowania, które pokryje wszystkie koszty. Kupić ubezpieczenie turystyczne takie jak polisa Supertravel w UNIQA możesz online. W ramach polisy masz zapewnione m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC turystyczne), NNW, koszty leczenia etc. Towarzystwo gwarantuje sumę ubezpieczenia nawet do 2,5 mln zł. Kupić online polisę z zakresem ochrony skrojonym na miarę indywidualnych potrzeb nie jest trudno – zwłaszcza że wysokość składki szybko obliczysz za pomocą kalkulatora. W ogólnych warunkach ubezpieczenia sprawdzisz, co dokładnie obejmuje ochrona.