Nietypowe pomysły na sylwestra 2023/24. Świętuj tak, jak nigdy wcześniej! 11.12.2023 10:48 Chcesz ostatniego dnia grudnia zrobić coś innego niż zazwyczaj? Szukasz pomysłu na sylwestra? Doskonale się składa, bo mamy kilka niesztampowych propozycji. Przeżyj wyjątkową noc dzięki naszym inspiracjom!

Sylwester w górach albo na Mazurach – dlaczego nie?

Szusowanie na stoku 31 grudnia? Powitanie nowego roku w górach to idealna opcja dla wielbicieli sportów zimowych oraz osób, które mają ochotę spędzić ten czas w akompaniamencie śniegu trzaskającego pod stopami i z gorącym napojem w dłoniach. Górski klimat doskonale sprawdzi się do oglądania fajerwerków w niezwykłych okolicznościach przyrody.

Wolisz spędzić tę noc w nieco spokojniejszym, ale równie klimatycznym miejscu? Postaw na Mazury – zapewne będą mniej oblegane, a zagwarantują Ci cudowny wieczór w urokliwej chatce z kominkiem. Prawdopodobnie to także nieco tańsza opcja niż oblegane narciarskie kurorty. Spędź sylwestrowy wieczór na spacerze w krainie jezior i ciesz się spokojną atmosferą jednego z najpiękniejszych zakątków Polski. Oczywiście możesz także zdecydować się na sylwestra za granicą – wszystko zależy od kwoty, którą chcesz przeznaczyć na ten specjalny dzień.

Pomysły na sylwestra we dwoje

Wiele osób najzwyczajniej w świecie ma dość klubów, hałasu i przymusu hucznego świętowania nadchodzącego nowego roku. Czują, że nie chcą robić czegoś, co wypada. Wolą natomiast spędzić ten dzień dokładnie tak, jak sami chcą. I z kim chcą! Nie ma przecież sensu poddawać się presji znajomych. Warto spędzić ten dzień (a głównie wieczór i noc) zgodnie ze swoimi wyobrażeniami.

Zdarza się, że przez codzienny pęd naprawdę rzadko przebywamy z naszymi bliskimi. Dlatego właśnie pomysł na sylwestra we dwoje może być tym najlepszym ze wszystkich. Świętuj nadejście nowego roku z najbliższą Ci osobą. Podaruj jej to, co najcenniejsze, czyli swój czas i uwagę.

Jeżeli macie dość zgiełku i wielkich miast – 31 grudnia wybierzcie się na łono natury. Oczywiście nie jest to opcja dla zmarzluchów, choć odzież termiczna i rozgrzewające napoje mogą pomóc przetrwać ten czas. Rozpalcie ognisko, które dodatkowo Was ogrzeje. Patrzcie w gwiazdy. Tak po prostu. Zatrzymajcie się na chwilę, odpocznijcie od wszystkiego i wszystkich, nacieszcie się tylko sobą.

Niskie temperatury Was przerażają? Spędźcie czas w domowym zaciszu… przygotowując ulubione potrawy. Gotowanie we dwoje to doskonała rozrywka. Daje także pole do eksperymentów kulinarnych.

Nietypowe pomysły na sylwestra dla singli

Jeśli nie masz partnera/partnerki to absolutnie nie oznacza konieczności spędzenia tej nocy pod kocem przy telewizorze! Chyba że najdzie Cię na to ochota. Zorganizuj wyprawę w nieznane rejony. Odkryj nowe miejsce i ciesz się czasem spędzonym w swoim towarzystwie.

Kolejnym pomysłem na sylwestra są maratony filmowe. Urządza je wiele kin w całej Polsce. Wybierz się więc do najbliższego multipleksu bądź kina studyjnego lub… połącz oglądanie filmów z wycieczką do któregoś z najpiękniejszych miast kraju nad Wisłą. To doskonała okazja, by nadrobić zaległości i poznać nieznane miasta. Szczególnie polecamy Kraków, Gdańsk, Wrocław i Warszawę.

A może zainteresuje Cię nasz pomysł na sylwestra ze znajomymi? Zorganizuj domówkę! Ale nie zwykłą – niech to będzie impreza przebierana. Przenieście się w kolorowe lata 70. lub wymyślcie ciekawy motyw, np. noc oscarową, podczas której każdy przeobrazi się w hollywoodzką gwiazdę.

Wyjątkowa noc z małymi imprezowiczami

Spędzasz 31 grudnia z dziećmi? Mamy fajne pomysły na sylwestra w domu także dla Ciebie! Zaproś znajomych z dzieciakami i urządźcie kinderbal! Niech to będzie czas pod znakiem ulubionej bajki lub po prostu bal przebierańców. Zorganizujcie najmłodszym gry oraz zabawy, kupcie piniatę i bawcie się wszyscy razem!

Doskonale sprawdzą się także warsztaty kulinarne dla najmłodszych. Pozwól, by poczuły się jak prawdziwi szefowie kuchni i przygotujcie niezwykłe przekąski na tę magiczną noc. Dzieci często uwielbiają pomagać, więc na pewno będą zachwycone. Ustalcie wcześniej menu i zróbcie razem zakupy. Żeby dodatkowo urozmaicić gotowanie – zdecydujcie się na wieczór przekąsek włoskich, greckich lub japońskich. Poznacie nowe dania, a najmłodsi przy okazji dowiedzą się trochę o innych kulturach. A może sylwestrowy quiz? Po przyrządzeniu smakołyków zorganizuj dzieciom specjalny turniej wiedzy. Pytania i zadania dostosuj do wieku uczestników. Nie zapomnij o nagrodach!

