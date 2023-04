Nie daj się stresowi! Sposoby na walkę z napięciem emocjonalnym 13.04.2023 10:09 Codzienność wielu osób dorosłych jest daleka od błogiego spokoju. Niemal każdego dnia towarzyszy nam pośpiech, nadmiar obowiązków, bardzo wysokie oczekiwania, którym ciężko sprostać, rywalizacja, problemy zdrowotne, problemy w pracy czy rodzinne, a czasem również mobbing, przemoc bądź strach. Długotrwały stres i napięcie emocjonalne mają bardzo zły wpływ na organizm i mogą mieć wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Jak zatem radzić sobie ze stresem? Poniżej znajdziesz skuteczne sposoby na walkę z napięciem emocjonalnym.

Jak stres wpływa na organizm?

Stres jest reakcją organizmu na obciążające wydarzenia. O ile krótkotrwały stres mobilizuje organizm do działania, to przewlekły stres może odbić się na człowieku i stać się przyczyną poważnych zaburzeń. Objawy stresu mogą być różne:

można zaliczyć do nich objawy fizyczne, jak chociażby wzmożone napięcie mięśniowe, chroniczne zmęczenie, bóle głowy czy podatność na infekcje,

emocjonalne objawy stresu, w tym wahania nastroju, problemy z koncentracją, pamięcią i podejmowaniem decyzji, a także zaburzenia funkcji poznawczych, rozdrażnienie, lęk i poczucie osamotnienia,

kolejną grupą są objawy behawioralne stresu, a wśród nich można wymienić na przykład skłonność do używek, spadek libido, tiki nerwowe, problemy ze snem, czy skłonność do podejmowania działań impulsywnych.

Długotrwały stres może mieć liczne powikłania. Można do nich zaliczyć nadciśnienie tętnicze, zaburzenia miesiączkowania, problemy z układem pokarmowym, zaostrzenie chorób autoimmunologicznych, zaburzenia pracy układu odpornościowego i wiele innych poważnych dolegliwości.

Sposoby na walkę ze stresem – dieta i wsparcie farmakologiczne

Ogromne znaczenie w walce ze stresem ma jakość codziennej diety. Przede wszystkim należy postawić na zdrowe i różnorodne posiłki. W diecie nie powinno zabraknąć ważnych witamin, w tym szczególnie witaminy C oraz witamin z grupy B. Należy zadbać również o prawidłową podaż minerałów, szczególnie magnezu oraz pilnować dostarczania do organizmu odpowiednich ilości kwasów Omega-3. Jednocześnie warto unikać nadmiaru kofeiny, cukru i węglowodanów z białej mąki oraz używek. Przy walce ze stresem pomocne mogą być również zioła i adaptogeny.

W przypadku problemów ze stresem i nadmiernym napięciem emocjonalnym niektórzy sięgają również po leki na uspokojenie bez recepty. Są to zazwyczaj preparaty na bazie ziół o działaniu relaksującym i ułatwiającym kontrolę nad emocjami. Do takich ziół zalicza się m.in. melisę i kozłek lekarski oraz szyszki chmielu. Ziołowe tabletki na uspokojenie niekiedy zawierają również melatoninę, która ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Inną możliwością wyboru tabletek uspokajających, mogą być suplementy ze składnikami wspomagającymi pracę układu nerwowego, w tym w szczególności z magnezem i witaminami z grupy B, które mogą okazać się pomocne przy niedoborach.

Jak walczyć z napięciem emocjonalnym? Higiena snu i równowaga między życiem zawodowym i prywatnym

Ze stresem należy walczyć, a nie zawsze da się go całkowicie wyeliminować z życia. Jednak można nauczyć się radzić sobie z nadmiernym napięciem emocjonalnym. Bardzo ważne jest skoncentrowanie się na zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Zachwianie tej równowagi może wzmagać podatność organizmu na stres, przyczyniać się do przemęczenia, nerwowości i niestabilności emocjonalnej. By radzić sobie ze stresem, warto nauczyć się oddzielać życie zawodowe od prywatnego. W chwilach wolnych starajmy się skoncentrować na odpoczynku lub aktywnościach z rodziną bądź przyjaciółmi – nie myślimy wówczas o pracy, zadaniach do wykonania i tych zaległych, a najlepiej wyłączmy służbowy telefon.

Często bagatelizuje się rolę snu i jej wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Zdarza się, że osoby zestresowane śpią za mało, kładą się spać za późno, często wybudzają się w nocy i śpią niespokojnie. By lepiej radzić sobie ze stresem, należy skoncentrować się na prawidłowej higienie snu. Ważne jest zadbanie o relaks przed planowanym położeniem się spać i wyeliminowanie w tym czasie aktywności, które mogą zakłócać sen. Doskonale sprawdzi się tu ciepła kąpiel, warto unikać narażenia na niebieskie światło ekranów. Istotne jest również chodzenie spać i wstawanie o zbliżonych porach, poza tym nie powinno się spać krócej niż 8 godzin po to, by organizm mógł się zregenerować.

Skuteczne metody na walkę ze stresem – aktywność fizyczna i aktywności relaksujące

Osoby żyjące w stresie nie powinny stronić od aktywności fizycznej. Ruch pomaga w rozładowaniu emocji, poza tym w czasie aktywności fizycznej podnosi się poziom endorfin, a te pozytywnie wpływają na samopoczucie. Ruch poprawia również ogólną wydolność organizmu, a przy tym ma pozytywny wpływ na układ nerwowy i układ krążenia.

Nie bez znaczenia jest również opanowanie umiejętności wyciszenia się i relaksacji. W takiej sytuacji dobrze w tym przypadku sprawdzają się ćwiczenia relaksujące, joga i medytacja. Warto również znaleźć swoje ulubione sposoby na relaks i korzystać z nich regularnie. Może być to słuchanie muzyki, czytanie książek, relaksująca kąpiel, robótki ręczne lub wiele innych działających rozluźniająco aktywności.