Kiedy warto skorzystać z pomocy psychiatry dziecięcego? 07.06.2024 09:05 Każdy rodzic chce zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka. Jeśli tylko zauważymy zmiany w jego zachowaniu, które mogłyby świadczyć o problemach z psychiką, warto rozważyć wizytę u dobrego psychiatry dziecięcego. Jednak czym zajmuje się taki specjalista? W jakich sytuacjach powinniśmy się do niego zgłosić?

Konsultacja u psychiatry dziecięcego

Warto zauważyć, że psychiatra dziecięcy dokłada najwyższych starań, aby każdy mały pacjent czuł się komfortowo w trakcie wizyty. W ostatnim czasie coraz większe grono dzieci potrzebuje pomocy takiego specjalisty. Jednakże nadal wielu rodziców nie wie, kiedy należy udać się do niego ze swoją pociechą. Lekarz psychiatra to dobre rozwiązanie wtedy, gdy zachowanie dziecka szybko się zmienia. Jeśli zaczyna izolować się od innych, zamykać w swoim pokoju na długie godziny i rzadko poświęcać czas dawnym zainteresowaniom, to znak, że konieczny jest dobry psychiatra.

Poza tym nie zapominajmy o opinii nauczycieli ze szkoły dziecka. Powyższe problemy wraz z gorszymi wynikami w nauce mogą bowiem świadczyć o rozwoju depresji. Psychiatria dziecięcy jasno wskazuje, że ta choroba przebiega inaczej niż u dorosłych, dlatego cały czas należy dokładnie obserwować swoje dziecko.

Pomoc specjalisty

Jakie jeszcze sytuacje wymagają pomocy psychiatry dziecięcego? Zwróćmy uwagę na wyjątkową nadaktywność dziecka. Gdy maluch nie może usiedzieć na lekcji w szkole i dodatkowo boryka się z problemami z koncentracją, impulsywnością itp., warto postawić na wizytę u psychiatry. Być może dziecko cierpi na zaburzenia hiperkinetyczne, czyli tzw. ADHD. Prywatny psychiatra doskonale wie, jak pomóc naszemu dziecku!

Kolejne alarmujące sytuacje mogą dotyczyć strachu dziecka przed wyjściem z domu i opuszczeniem towarzystwa rodziców. Dodatkowo może ono obawiać się różnych rzeczy - od chorób, po nieszczęśliwe wypadki lub nagłą nieobecność rodzica. Psychiatra dziecięcy w takim wypadku może zdiagnozować zaburzenia lękowe, często wymagające dodatkowo terapii u psychologa.

Psychiatra pomoże dziecku także wtedy, gdy rodzice są bezradni i nie wiedzą, jak wesprzeć swoją pociechę w problemach natury psychicznej. Niektóre dzieci w pewnych momentach życia zaczynają ukrywać się przed innymi, wykazują dziwne zachowania, nie chcą z nikim rozmawiać, czy też zaniedbują higienę osobistą. Niepokojące jest też to, że dziecko wydaje się nie odczuwać żadnych emocji - to może wskazywać na zaburzenia psychotyczne. Na szczęście psychiatrzy służą swoim wsparciem, doświadczeniem i wiedzą, dlatego bardzo szybko pomożemy swojemu dziecku w razie kłopotów.

Psychiatra dziecięcy Warszawa - wsparcie na najwyższym poziomie

Czym dokładnie zajmuje się psychiatra dziecięcy? Warto wiedzieć, że jest to specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń psychicznych u dzieci oraz młodzieży. Taka osoba musi mieć ukończone studia na kierunku psychiatrii, zdać egzamin lekarski i odbyć staż zawodowy. Specjalista diagnozuje najmłodszych pacjentów, ustala plany terapii i wystawia recepty na lekarstwa. Ta ostatnia kwestia dotyczy tych dzieci, które wymagają zastosowania leczenia farmakologicznego. Pamiętajmy o tym, że psycholog nie ma możliwości wystawienia recepty, dlatego w takiej sytuacji konieczna jest wizyta u psychiatry.

Warto zauważyć, że wizyta u psychiatry dziecięcego jest niezbędna w wielu przypadkach. Gdy tylko zauważymy zmiany w zachowaniu swojego dziecka, które mogłyby wskazywać na zaburzenia psychiczne, jak najszybciej umówmy pociechę na konsultację do psychiatry.