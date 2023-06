Kawa ketogeniczna - co to jest?

Podczas podróży do Tybetu, Dave Asprey zauważył, że miejscowi pasterze pili tradycyjną herbatę z dodatkiem masła jaka, co dawało im energię i wytrzymałość potrzebną do przetrwania surowych warunków klimatycznych. To doświadczenie zainspirowało go do stworzenia swojej własnej wersji tego napoju, ale zamiast herbaty, postanowił użyć kawy - znacznie bardziej popularnego napoju na Zachodzie.