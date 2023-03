Już jest! Nowy serwis VOD w Polsce! Czy warto? 01.03.2023 14:08 Nowy serwis VOD jest dostępny w Polsce od lutego bieżącego roku. Szeroka baza filmów, seriali oraz kilka innych nowości sprawia, że jest to aplikacja niemal dla każdego. Poniższy artykuł da Państwu najpotrzebniejsze informacje.

Najlepszy serwis VOD - co obejrzymy na nowej platformie?

SkyShowtime w Polsce pojawiło się niedawno, ale już teraz jest dla wielu osób ciekawym uzupełnieniem oferty streamingowej. Obecnie filmy i seriale możemy oglądać między innymi na Amazon Prime video, istnieją też pakiety Player czy pakiety TVP VOD. Jednak SkySkowtime zawiera filmy i seriale innych producentów niż już znane wcześniej pakiety. Biblioteki filmów i seriali na SkyShowtime to tacy producenci jak: Universal, Nickelodeon, Sky Studios czy DreamWorks.

W ramach abonamentu jest do obejrzenia prawie 600 tytułów, około 450 filmów oraz 150 seriali. Jest to mniej niż na innych platformach, jednak trzeba brać pod uwagę, że część propozycji nie była jeszcze nigdzie dostępna w Polsce. Dodatkowo treści dostępne na SkyShowtime mają być stale rozbudowywane.

Jakich filmów i seriali można spodziewać się na SkyShowtime?

Platforma daje możliwość oglądania wielu hitów. Jednam z nich jest kinowy hit "Top Gun: Maverick". Na ten moment film nie jest dostępny w innych miejscach. Mamy tam też możliwość odtworzenia sagi z dinozaurami w roli głównej. Poza tym znajdziemy też takie film jak: "Jurrasic World Dominion", seria "Szybcy i Wściekli", seria "Transformers", "King Kong". Pakiet na SkyShowtime obejmuje poza tym mnóstwo innych klasycznych tytułów.

Seriale, jakie znajdziemy na platformie to między innymi: "Halo", "Yellowstone", "Star Trek: Strange New Worlds”, "Burmistrz Kingstown”. Są też klasyczne produkcje: "House", "Dexter", "Californication".

Jaka jakość HD?

Wybranego pakietu w Polsce na ten moment nie można oglądać w jakości wyższej niż Full HD. Jest to dość znaczne utrudnienie, ponieważ w HBO MAX już na samym początku produkcje były oferowane w 4K. Natomiast na Disney plus czy Amazon Prime Video większość materiałów jest oferowana w 4K. Trzeba wziąć pod uwagę, że ta platforma wystartowała w Europie niedawno. Z tego powodu nie może konkurować z innymi serwisami, które od dawna są obecne w naszych telewizorach. Jednak jest szansa, że za jakiś czas będzie można liczyć na wyższą jakość.

Jaka cena?

SkyShowtime w Polsce przygotował ofertę ograniczoną czasowo. Nowi subskrybenci, którzy zdecydują się na miesięczne opłacanie dostępu do platformy mogą na nią liczyć. W momencie, gdy ktoś zdecyduje się ją zakupić do 11 kwietnia 2023 roku, otrzyma wtedy 50% zniżki na abonament, przez cały czas trwania subskrypcji aż do odwołania. Wtedy cena wyniesie 12,49 złotych miesięcznie. Ta cena jest o wiele niższa niż za Netflixa. Warto skorzystać z tej oferty, dopóki cena jest taka konkurencyjna.

Ile osób może oglądać na SkyShowtime?

Na tej platformie produkcje przeznaczone do oglądania może jednocześnie oglądać trzy osoby na różnych urządzaniach w tym samym czasie. Możliwe jest także pobieranie treści i oglądanie ich w trybie offline. Dzięki temu można je oglądać podczas podróży samolotem czy pociągiem, a droga nie będzie się aż tak dłużyć. Produkt od SkyShowtime jest dostępny na wielu urządzeniach.

Jednym z takich urządzeń jest telewizor Smart TV, smartfon, tablet, a nawet oglądanie jest możliwe na odtwarzaczach multimedialnych. Również oglądać można na telewizorach Google TV czy Android TV oraz wszystkich nowszych urządzeniach, które produkowane są od 2017 roku. Aplikacja SkyShowtime jest także dostępna na telewizorach z nakładką Android TV, czyli telewizorach Philips, które działają na systemie Saphi.

Poza tym SkyShowtime działa w Polsce z przystawkami Smart TV, a także urządzeniami do streamingu. Do takiego grona można zaliczyć kilka urządzeń. SkyShowtime pozwala na oglądanie na smartfonach. Wszystkie dostępne w wersjach Android 7.0 lub nowszych na pewno dadzą dostęp do tej platformy. Jednak nawet produkty, które zostały wyprodukowane kilka lat wstecz dadzą możliwość nam obejrzenia. Bez problemu treści na SkyShowtime można oglądać na komputerach i laptopach.

Jaka jakość dźwięku?

Na serwisie SkyShowtime obejrzymy treści w dobrej jakości, to zrekompensuje nam to, że na tej samej platformie nie da się oglądać treści w 4K. Przestrzenny dźwięk można uzyskać na urządzeniach, które są do tego dostosowane. Nie ma też problemu, by aplikacja działała z takimi urządzeniami jak soundbary. Tego typu głośniki dają niesamowite wrażenia, tak jakbyśmy siedzieli na sali kinowej.

Aplikację można pobrać na App Store, ze sklepu Google Play, LG Content Store, Apple TV Store oraz ze sklepu z aplikacjami Samsung. Daje ona naprawdę mnóstwo możliwości między innymi: pobieranie treści, utworzenie listy, oglądanie w trybie offline. Można również stworzyć profil jedynie dla dzieci. Kolejną możliwością jest edytowanie już istniejących profili i zarządzanie swoim kontem. Warto zdecydować się na pobranie, w momencie, gdy cena jest tak niska i konkurencyjna względem innych ofert dostępnych na rynku.