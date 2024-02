Jakich opłat musisz spodziewać się przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego? 23.02.2024 11:43 Zakup mieszkania z rynku pierwotnego to poważne przedsięwzięcie, które wymaga solidnego przygotowania finansowego. Oprócz ceny samej nieruchomości istnieje szereg dodatkowych opłat, z którymi trzeba się liczyć, gdy już wybierzesz swoje wymarzone lokum. Poniżej przedstawiamy najważniejsze opłaty, które musisz uwzględnić w budżecie przeznaczonym na zakup mieszkania. Zapraszamy do lektury!

Cena mieszkania

Pierwszą i najbardziej oczywistą opłatą jest cena samego mieszkania. Jest to kwota, którą należy uiścić deweloperowi za zakup nieruchomości. Cena mieszkania zależy od wielu czynników, m.in.:

Lokalizacji

Bliskość do centrów biznesowych, szkół, terenów rekreacyjnych czy dobrych połączeń komunikacyjnych może znacząco podnieść wartość nieruchomości.

Metrażu

Decydując się na zakup mieszkania, warto zastanowić się nad rzeczywistymi potrzebami i dostosować metraż do własnych preferencji oraz możliwości finansowych.

Standardu wykończenia

Deweloperzy często oferują mieszkania w różnych wariantach wykończenia, co daje klientom możliwość wyboru opcji dopasowanej do ich preferencji i budżetu. Sprawdź, jaki rodzaj wykończenia mieszkań oferuje kupującym doświadczony na polskim rynku deweloper https://atal.pl/.

Perspektywy rozwoju dzielnicy

Obszary poddawane rewitalizacji, z planowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi czy kulturalnymi, często charakteryzują się wyższą dynamiką wzrostu cen mieszkań.

Podatek VAT

W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego należy pamiętać o obowiązującym podatku VAT. Obecnie VAT na mieszkania wynosi 8%. Podatek ten jest naliczany od ceny samego mieszkania i dodawany do całkowitego kosztu transakcji.

W przypadku mieszkań z rynku pierwotnego o powierzchni do 150 mkw i domów o powierzchni do 300 mkw mamy do czynienia z obniżoną – preferencyjną stawką tego podatku, wynoszącą 8%. Warto jednak pamiętać, że taka stawka odnosi się tylko do lokali mieszkalnych. Zakup komórki lokatorskiej lub garażu czy miejsca postojowego objęty jest już stawką 23%.

Koszty notarialne

Zakup mieszkania wymaga sporządzenia aktu notarialnego, co wiąże się z kosztami notarialnymi. Koszty te pokrywają opłatę dla notariusza za sporządzenie aktu oraz opłatę sądową za jego zarejestrowanie. Koszty notarialne mogą się różnić w zależności od wartości nieruchomości oraz indywidualnych stawek notariusza. Koszty umowy deweloperskiej są pokrywane w połowie przez klienta, a w połowie przez dewelopera, natomiast koszty aktu notarialnego przenoszącego prawo własności są w całości pokrywane przez klienta.

Poza wynagrodzeniem dla notariusza koszty notarialne obejmują również stałą opłatę sądową za zarejestrowanie aktu notarialnego. Opłata ta jest pobierana przez sąd.

Prowizja dla biura nieruchomości

W przypadku korzystania z usług biura nieruchomości przy zakupie mieszkania, konieczne może być uiszczenie prowizji za pośrednictwo. Prowizja ta jest naliczana jako procent od ceny mieszkania. Typowa stawka prowizji dla biur nieruchomości w Polsce waha się od 2% do 5% całkowitej wartości transakcji. Prowizja dla biura nieruchomości jest zazwyczaj naliczana i pobierana w momencie zawarcia umowy deweloperskiej/przedwstępnej lub umowy finalnej dotyczącej nieruchomości.

Koszty związane z kredytem hipotecznym

Jeśli zakup mieszkania wymaga skorzystania z kredytu hipotecznego, należy uwzględnić dodatkowe koszty związane z jego zaciągnięciem.

Opłata manipulacyjna dla banku

Niektóre banki mogą pobierać opłatę manipulacyjną za przygotowanie i obsługę wniosku kredytowego. Jest to opłata za całość czynności administracyjnych związanych z udzieleniem kredytu, takich jak analiza dokumentów, sprawdzenie zdolności kredytowej czy przygotowanie umowy.

Prowizja banku

Jest to opłata, którą bank pobiera od klienta za udzielenie kredytu. Prowizja ta może być naliczana jako procent od kwoty kredytu lub jako stała kwota. Wysokość prowizji bankowej może się różnić w zależności od banku i indywidualnych warunków umowy kredytowej.

Ubezpieczenie kredytu

Banki często wymagają, aby kredytobiorcy wykupili ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od utraty lub niezdolności do pracy. Koszty tych ubezpieczeń mogą być uwzględnione w ratach kredytu lub być naliczane jako dodatkowa opłata.

Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć te opłaty i uwzględnić je przy planowaniu zakupu mieszkania. Pomoże Ci to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zaplanować budżet. Posiadanie dodatkowych pieniędzy, które możesz przeznaczyć na opłaty, pozwala pokryć te wydatki bez konieczności obciążania się dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi.