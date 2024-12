Jak zmieniają się ceny materiałów budowlanych? 05.12.2024 13:41 Odpowiednie materiały budowlane są kluczowe dla powodzenia całego projektu. Nawet najlepszy pomysł, jeżeli zostanie zrealizowany z najtańszych produktów nie będzie przecież wytrzymały. Sprawdźmy, w jaki sposób w ostatnim czasie zmieniały się ceny materiałów budowlanych, co miało wpływ na te zmiany i jakich cen można się spodziewać w najbliższym czasie.

Ceny materiałów budowlanych - jakie są prognozy cen materiałów budowlanych na najbliższe lata? Dynamika cen materiałów budowlanych - jak zmieniają się ceny materiałów budowlanych w 2024 roku? Zmiany na rynku budowlanym - gdzie najlepiej kupować materiały budowlane, aby nie przepłacić? Jak wybrać najlepszy skład materiałów budowlanych?

Gdzie warto kupować materiały budowlane i jak w ostatnim czasie zmieniały się ceny? Spróbujmy dowiedzieć się więcej na ten temat.

Ceny materiałów budowlanych - jakie są prognozy cen materiałów budowlanych na najbliższe lata?

Specjaliści przewidują, że w latach 2025-2027 będzie się odbywało bardzo dużo prac inwestycyjnych, ponieważ to właśnie wtedy do Polski mają trafić pieniądze z KPO. Dzięki nim wiele inwestycji będzie mogło się rozpocząć. Odblokowane środku mają wynosić aż 137 mld euro i ich celem jest wsparcie polskiej branży budowlanej. W związku z tym można się spodziewać, że nastąpi wzrost cen materiałów budowlanych. Warto jednak zaznaczyć, że w ostatnim czasie już się on wydarzył. Według danych Grupy PSB Handel, w sierpniu 2024 roku wzrosły ceny płyt OSB, cementu, wapna, stolarki, ścian, kominów, lakierów, farb i artykułów do otoczenia domu. Jednakże w innych kategoriach, takich jak chemia budowlana, izolacje wodochronne, oświetlenie, elektryka, narzędzia, wykończenia, rynny, dachy, suche zabudowy i płytki widoczny był spadek cen materiałów budowlanych.

Co wpływa na ceny materiałów budowlanych?

Według przedsiębiorców, na podniesienie cen materiałów budowlanych wpływają przede wszystkim rosnące koszty pracy. Konieczność podniesienia wynagrodzeń sprawia, że poszukiwane są inne sposoby wyrównania strat.

Innym powodem podniesienia cen mogą być rosnące koszty energii, gazu i inflacja.

Wpływ na ceny materiałów budowlanych ma także wysoka stopa procentowa w Unii Europejskiej.

Ponadto obecnie wpływ na ceny materiałów budowlanych ma również niedawna klęska żywiołowa. Powódź, które spowodowała bardzo duże zniszczenia zarówno publiczne, jak i prywatne wymaga solidnych reperacji.

Dynamika cen materiałów budowlanych - jak zmieniają się ceny materiałów budowlanych w 2024 roku?

W 2024 roku dynamika cen materiałów budowlanych była bardzo zróżnicowana. W różny czasie odnotowano wzrost cen, jak i ich spadek w różnych kategoriach produktowych. Różnice były bardziej widoczne w kanale detalicznym aniżeli w kanale hurtowym. Warto zaznaczyć, że średnia dynamika cen w 2024 roku wyniosła -1%. W porównaniu do roku 2023, w okresie styczeń-październik odnotowano spadek cen w 16 różnych kategoriach.

Zmiany na rynku budowlanym - gdzie najlepiej kupować materiały budowlane, aby nie przepłacić?

Najlepszy wyborem do zakupów budowlanych jest dobry skład materiałów budowlanych. Pewnie zastanawiasz się - czemu nie zwykły sklep? Przecież możliwości jest naprawdę wiele. Jednak to właśnie składy materiałów budowlanych oferują najlepsze rozwiązania dla klientów.

W składzie materiałów można hurtowo kupić różne produkty, takie jak na przykład:

cegły i zaprawy,

farby,

różnego rodzaju narzędzia budowlane,

izolacje termiczne,

izolacje wodochronne,

emalie,

pustaki,

systemy dachowe,

systemy kominowe,

papy i wiele, wiele innych.

Korzystanie z usług składu budowlanego ma wiele zalet. Przede wszystkim, pozwala on na dotarcie do najlepszych produktów budowlanych. Najczęściej oferowana oferta jest bardzo obszerna i pozwala się wyposażyć we wszystko, co potrzebne do pracy. Składy budowlane zapewniają najwyższej jakości produkty od topowych producentów, co więcej, bardzo często oferują swoje materiały w cenach niższych niż w sklepach. Ponadto warto zauważyć, że niejednokrotnie zapewniane jest także doradztwo. Dzięki wsparciu specjalistów można podjąć lepsze decyzje i zakupić takie produkty, jakie naprawdę są potrzebne.

Jak wybrać najlepszy skład materiałów budowlanych?

Wybierając skład materiałów budowlanych, trzeba zwrócić uwagę na kilka najważniejszych kwestii. Przede wszystkim ważne są opinie klientów. Nie warto wybierać byle czego. Lepiej jest sprawdzić zawczasu, co na temat danej firmy napisano w Internecie lub popytać znajomych, którzy już za jej pośrednictwem dokonali zakupów. Co więcej, dobrze jest zajrzeć także na stronę internetową marki. Jej historia i opis dotychczasowej działalności oraz wyznawanych wartości. Zapoznanie się z firmą pozwala lepiej zrozumieć, czego można się spodziewać. Ponadto należy podjąć decyzję na temat tego, jak wiele pieniędzy chce się wydać. Należy pamiętać, że skład budowlany powinien zapewniać produkty w różnych cenach - zarówno droższe, od topowych producentów, jak i nieco tańsze, od mniej znanych dostawców. Jednak w przypadku budownictwa jakość jest bardzo ważna. Poszczególne elementy wpływają na ostateczną wytrzymałość całej konstrukcji. Na ceny mają wpływ różne cynniki, nawet wzrost cen uprawnień, więc należy mieć to na uwadze.