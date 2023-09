Jak nie dać się oszukać przy parkowaniu na lotnisku? 22.09.2023 13:09 Przed podróżą samolotem, pozostaje do rozstrzygnięcia, jak dotrzeć na lotnisko. Wiele osób decyduje się na dojazd własnym samochodem, co uważane jest za komfortową opcję. Dla podróżnych, którzy decydują się na dojazd na lotnisko, kluczowym pytaniem dla wielu jest to, gdzie zostawić swój pojazd na czas podróży i nie przepłacać? Oto kilka kroków, na które warto się zdecydować, aby znaleźć korzystną ofertę parkingu na lotnisku.

Rezerwacja miejsca z wyprzedzeniem

Przy rezerwacji parkingu, czas odgrywa ważną rolę. Zarezerwowanie miejsca parkingowego z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwala oszczędzić nawet do 60% kwoty, którą należy zapłacić za miejsce parkingowe w dniu przybycia na lotnisko. Rozpoczęcie poszukiwań odpowiednio wcześniej, zwiększa szansę na znalezienie naprawdę korzystnej oferty.

Korzystanie z dostępnych voucherów

Kolejną opcją jest skorzystanie z dostępnych voucherów oraz kuponów rabatowych. W Internecie często dostępne są zniżki, które można wykorzystać na stronach porównujących parkingi lub bezpośrednio na miejscu. Dostępne vouchery mogą korzystnie obniżyć cenę miejsca parkingowego w dobrej lokalizacji.

Zapisanie się na listę mailingową najbliższego lotniska

Warto być na bieżąco z bezpośrednimi ofertami lotniska. Zdarza się, że niektóre proponują oferty parkingowe dla podróżujących osób. Zazwyczaj odbywa się to poza sezonem. W związku z tym, jeśli znasz dokładną datę swojej podróży, możesz skorzystać z oferty lotniska. Rezerwacja z dużym wyprzedzeniem pozwala zaoszczędzić nawet do 40%, w porównaniu do regularnej ceny za miejsce parkingowe.

Wybór parkingu poza terenem lotniska

W bliskiej odległości od lotniska dostępnych jest wiele parkingów, z licznymi udogodnieniami. Między innymi cechuje je niższa cena w porównaniu do oficjalnych parkingów portu lotniczego. To o czym należy pamiętać przy wyborze takich parkingów, to wcześniejszy przyjazd o jakieś 30 minut, aniżeli w przypadku parkowania bezpośrednio na lotnisku.

Korzystanie z porównywarek cen parkingów

W poszukiwaniu najkorzystniejszego parkingu, najlepszą opcją jest skorzystanie z porównywarek, dzięki którym dowiesz się, gdzie znajdziesz miejsce parkingowe w najlepszej cenie. Dodatkowo w ten sposób, łatwo można sprawdzić, dostępne na parkingu, funkcje i udogodnienia. Jedną z propozycji jest porównywarka parkingów ParkVia, oferująca miejsca parkingowe na wszystkich polskich lotniskach, w tym parkingi na Okęciu.

Wiedząc już na co zwracać uwagę przy poszukiwaniu atrakcyjnego cenowo parkingu przy lotnisku, znajdź tanie miejsce parkingowego dla siebie!