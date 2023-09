Dzień chłopaka 2023 – skompletuj prezent z Drogerią Pigment! 27.09.2023 12:00 Wielkimi krokami zbliża się Dzień Chłopaka. To doskonała okazja, aby docenić zarówno tych młodszych, jak i nieco starszych chłopaków. W tym celu warto ruszyć do drogerii, aby skompletować idealny prezent. Współcześni mężczyźni lubią o siebie zadbać, a więc kosmetyki to świetny pomysł. Podpowiadamy, co sprawdzi się najlepiej.

Drogeria Pigment – odkryj sekrety męskiej pielęgnacji

Na stronie Drogerii Pigment (kliknij tutaj: https://drogeriapigment.pl/) znajdziesz pełen wachlarz kosmetyków do męskiej pielęgnacji twarzy i ciała. Co więcej: w dniach 21-30 września obowiązuje promocja do -20% na męskie produkty. Warto na bieżąco sprawdzać, jakie są dostępne kupony rabatowe Drogeria Pigment. To doskonała okazja, aby obdarować bliskiego ci chłopaka zestawem kosmetyków.

Na czym polega męska pielęgnacja? Tak naprawdę nie różni się wiele od pielęgnacji kobiecej skóry, ponieważ opiera się przede wszystkim na dokładnym oczyszczaniu i nawilżaniu cery. Ważna jest także ochrona przeciwsłoneczna.

Jeśli mężczyzna się goli, to konieczne są kosmetyki do golenia (pianka, balsam lub krem do golenia). Z kolei posiadacze brody muszą odpowiednio o nią zadbać. Do tego celu niezbędne są takie kosmetyki jak: olejki i balsamy do brody oraz woski i pomady do stylizacji zarostu. Brodę należy myć łagodnym szamponem, a także regularnie ją czesać grzebieniem lub specjalną szczotką.

Idealny prezent dla mężczyzny – wyselekcjonowane perełki kosmetyczne

Mężczyźni są konkretni – lubią przydatne produkty, które cechują się doskonałą jakością. Celuj więc w naturalne kosmetyki, które zawierają bezpieczne dla skóry substancje. Jeśli znasz upodobania swojego mężczyzny, to możesz podarować mu ulubione produkty – takie, których używa na co dzień.

Drogeria internetowa ma w swojej ofercie cały asortyment kosmetyków dla mężczyzn. Proponujemy zestaw kosmetyków, który będzie idealną bazą codziennego rytuału pielęgnacyjnego:

Oczyszczanie: Resibo, Fresh Faced, Aksamitna pianka oczyszczająca – pianka jest łagodna, a jej skład opiera się na naturalnych substancjach. Dogłębnie oczyszcza, a jednocześnie łagodzi podrażnienia.

Mycie i golenie: Vis Plantis, Element Men, Pianka do mycia twarzy i golenia – ta uniwersalna pianka o przyjemnym, męskim zapachu sprawdzi się do mycia twarzy i golenia krótkiego zarostu. Oczyszcza skórę i zapobiega powstawaniu podrażnień podczas golenia.

Nawilżanie: The Ordinary, Krem Nawilżający z kwasem hialuronowym – krem sprawdzi się w przypadku skóry suchej, wrażliwej czy odwodnionej. Jest bogaty w silnie nawilżające składniki, takie jak m.in. aminokwasy, kwasy tłuszczowe czy kwas hialuronowy. Krem nie pozostawia tłustego filmu.

Pielęgnacja brody: Ministerstwo Dobrego Mydła, Olej do pielęgnacji brody i skóry pod zarostem Zielona Herbata – olejek pielęgnuje brodę, tak aby była lśniąca i miękka, ale działa zbawiennie również na skórę.

Jak zatem widać – wybór kosmetyków dla mężczyzn jest bardzo szeroki. Temu zadaniu z pewnością sprosta Drogeria Pigment. Kody rabatowe pozwolą skompletować prezent w dobrej cenie. Warto więc korzystać z okazjonalnych promocji; tak jak ta z okazji nadchodzącego Dnia Chłopaka.