Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – jak zabezpieczyć swój komputer przed atakami hakerów? 15.12.2023 09:17 W czasach, gdy Twoje dane i prywatność są nieustannie narażone na ataki hakerskie, priorytetem staje się odpowiednie zabezpieczenie komputera. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni? Oto kilka praktycznych wskazówek!

Zagrożenia w sieci

Nie ma znaczenia, z jakiego sprzętu korzystasz – czy masz laptopa, czy komputer stacjonarny – każde urządzenie jest narażone na ataki hakerskie, jeśli regularnie korzystasz z Internetu. Warto podchodzić do tego świadomie i wiedzieć, czym jest phishing, malware czy ransomware. Dzięki temu zyskasz wiedzę na temat tego, na co dokładnie uważać w sieci.

Dopiero stoisz przed wyborem odpowiedniego urządzenia? W każdej sytuacji warto jednak wiedzieć, jak zabezpieczyć się w sieci.

Phishing

Jedno z najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń w sieci. Polega ono na podszywaniu się przez hakerów pod faktycznie istniejące firmy lub instytucje. W ten sposób cyberprzestępcy chcą Cię skłonić do ujawnienia poufnych informacji, takich jak hasło do konta bankowego czy dane logowania do danego serwisu.

Aby uniknąć padnięcia ofiarą phishingu, warto zwracać uwagę na drobne detale, jak np. kłódka w pasku adresu. Jeśli nie widzisz jej, a do tego występuje np. literówka w adresie lub czujesz, że coś się nie zgadza – pod żadnym pozorem nie zostawiaj na danej stronie żadnych swoich danych. Nie klikaj też w podejrzane linki z maili lub SMS-ów.

Malware

Malware to złośliwe oprogramowanie komputerowe, które jest tworzone przez hakerów w celu dokonania szkód na sprzęcie obcej osoby. Są to zarówno wirusy, robaki komputerowe, jak i wszelkie konie trojańskie, exploity, rootkity czy backdoory. Ich cel jest jeden – dokonanie negatywnych zmian na Twoim komputerze, np. zniszczenie wrażliwych danych lub kradzież.

Ransomware

Jest to złośliwe oprogramowanie, jednak działa w inny sposób niż malware. Cyberprzestępca, stosując ransomware, włamuje się do Twojego komputera, by go zablokować i w ten sposób wymóc na Tobie określone zachowanie lub okup za obietnicę zdjęcia blokady. Na szczęście tego typu ataki nie dotykają tak często zwykłych użytkowników, a raczej duże firmy lub międzynarodowe koncerny

Jak ochronić swój sprzęt przed atakami hakerskimi?

Choć zagrożeń jest sporo, istnieją sprawdzone metody, które pozwolą zminimalizować ich ryzyko. Pamiętaj o zastosowaniu poniższych metod:

Silne hasło – nie bez powodu w wielu serwisach konieczne jest stworzenie hasła, które ma określoną liczbę znaków, w tym też tych specjalnych i cyfr. Jeśli stworzysz zbyt proste, będzie można szybko je złamać. Im więcej kombinacji zastosujesz w haśle, tym trudniej będzie je odgadnąć. Pamiętaj, aby w ten sposób chronić nie tylko aplikacje i konta, ale też swój sprzęt.

Ochrona Wi-Fi – sprawdzaj regularnie, czy ktoś nie podpiął się pod Twoją sieć domową. Jeśli zauważysz tego typu problem, zmień natychmiast hasło.

Zainstaluj pakiet antywirusowy – darmowe antywirusy mają ograniczone funkcjonalności, dlatego też lepiej wybrać płatne oprogramowanie. Będzie ono wówczas wykrywać potencjalne kłopoty, jak i skanować komputer na bieżąco w poszukiwaniu wirusów.

Aktualizuj system i aplikacje – dzięki poprawkom wprowadzanym regularnie przez producentów, Twój sprzęt będzie bezpieczniejszy.

O co jeszcze warto zadbać?

Jeśli cenisz sobie prywatność, warto pomyśleć o zaklejeniu kamery w swoim sprzęcie. Jest ona bardzo podatna na ataki cyberprzestępców. Niektóre laptopy mają wbudowaną zasłonkę, z której możesz wygodnie korzystać. Ciekawym rozwiązaniem jest też komputer all in one. Niektóre tego typu modele pozwalają wysuwać kamerkę tylko wtedy, gdy jest potrzebna i wsunąć ją do obudowy, gdy z niej już nie korzystasz.

Jeśli chcesz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoim danym, jak i prywatności w sieci, pamiętaj o zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki Ci w tym pomogą!