Wycieńczony wilk dryfował w częściowo zalanym wykopie [WIDEO] Beata Głozak 17.04.2025 22:18 Budowlańcy wraz z policyjnym dzielnicowym uratowali wycieńczonego wilka. Zwierzę dryfowało w częściowo zalanym wykopie w miejscowości Chruszczewka Szlachecka. Budowlańcy wyłowili je za pomocą koparki, a dzielnicowy wezwał weterynarza.

Wycieńczony wilk dryfował w częściowo zalanym wykopie [WIDEO] (autor: Policja w Sokołowie Podlaskim)

Nietypowa interwencja dzielnicowego w powiecie sokołowskim. Wezwano go do wycieńczonego wilka. Zdarzenie miało miejsce w gminie Kosów Lacki. Policjant został wezwany na interwencję do miejscowości Chruszczewka Szlachecka.

Jak mówi mówi rzeczniczka prasowa sokołowskiej policji Aleksandra Siemieniuk, w częściowo zalanym wodą wykopie dryfował wilk.

- Kiedy policjant już był na miejscu, budowlańcy, którzy przebywali tam i wykonywali pracę, wyłowili wilka przy użyciu koparki i odłożyli go na suche miejsce. Dzielnicowy wezwał weterynarza. Kiedy weterynarz chciał zbadać wilka, ten wstał już o własnych siłach na łapy i pobiegł w kierunku lasu - dodaje.



To pierwsza taka interwencja na posterunku w Kosowie Lackim. Do tej pory policjanci interweniowali w związku ze zwierzętami tylko, gdy dochodziło do wypadków z ich udziałem.

Czytaj też: Wilki na Mazowszu. Nie ma tygodnia bez zgłoszenia w okolicach Siedlec