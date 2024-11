Sokołowski szpital wdraża plan naprawczy. Wśród zmian ograniczenie liczby łóżek Olga Kwaśniewska 26.11.2024 10:26 Sokołowski szpital powiatowy z programem naprawczym. Lecznica chce wyjść ze spirali zadłużenia. Stąd program 46 kroków, które pozwolą zarobić i poprawić wydajność placówki i przychodni.

Konieczne było 25 mln zł pożyczki. Sokołowski szpital z programem naprawczym (autor: Maciej Tomaszewski/mat. szpitala)

Finansowa kroplówka z powiatowej kasy to za mało, potrzebne było 25 mln zł pożyczki. Sokołowskiemu SP ZOZ-owi groziła utrata płynności finansowej. Szpital ma prawie 18 mln zł zadłużenia - to głównie przeterminowane płatności, ale także roszczenia pielęgniarek i zaległości w opłacaniu rachunków i ZUS-u. Stąd lecznica zdecydowała się na zaciągnięcie pożyczki, a radni powiatowi - omówili program naprawczy.

- Sytuacja szpitala jest trudna, ale szpital funkcjonuje i funkcjonował będzie. I będzie leczył pacjentów, tak jak do tej pory. Naszym celem jest to, żeby szpital leczył jeszcze lepiej i żeby pozyskiwał pacjentów. Największym problemem oczywiście są zobowiązania wymagalne, a to są po prostu niezapłacone zobowiązania - mówi starosta Adam Góral.



- Ja wiem, że wiele szpitali powiatowych w Polsce ma jeszcze większe problemy, ma jeszcze większe zobowiązania. Jestem przekonany, że jeśli ustabilizujemy, jeśli pozbędziemy się zobowiązań wymagalnych, to przed szpitalem jest naprawdę dobra przyszłość - dodaje Góral.



Program naprawczy jest przewidziany do 2026 roku włącznie. Zakłada on m. in. dostosowanie ilości łóżek do rzeczywistych potrzeb. Na każdym oddziale powinno to być minimum 50, a najlepiej 85 procent obłożenia, tymczasem są oddziały - jak na przykład ginekologiczno-położniczy - gdzie to poniżej 40 proc. Zbyt mało odbywa się także operacji chirurgicznych. Ratunkiem ma być także usprawnienie działania poradni specjalistycznych i POZ-ów oraz ambulatorium.

