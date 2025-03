Ciało kobiety w mieszkaniu w Repkach k. Sokołowa Podlaskiego. Są zarzuty dla jej znajomego Beata Głozak 26.03.2025 20:24 Jest zarzut w związku ze śmiercią 50-latki z miejscowości Repki w powiecie sokołowskim. Martwą kobietę w jej mieszkaniu znaleziono w minioną sobotę. Według śledczych to znajomy kobiety 41-letni Rafał M. miał spowodować u niej ciężkie obrażenia ciała, które skutkowały śmiercią.

Działania policji (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Polska Policja)

41-letni Rafał M. z zarzutem w związku ze śmiercią 50-latki z miejscowości Repki w powiecie sokołowskim. Według śledczych to właśnie on miał spowodować u kobiety ciężkie obrażenia ciała, które skutkowały śmiercią. Jej ciało znaleźli policjanci w sobotę w mieszkaniu.

- W dniu dzisiejszy mężczyzna został przesłuchany, ustosunkował się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia. Z uwagi na Wstępny charakter tego postępowania niestety nie mogę udzielać informacji co do treści wyjaśnień składanych przez podejrzanego - mówi prokurator rejonowy w Sokołowie Podlaskim Leszek Soczewka.

Ciało 50-latki odkryli policjanci po tym, jak jej koleżanka zgłosiła na komendę, że ta nie otwiera drzwi. W trakcie oględzin miejsca zdarzenia odkryto ślady, które wskazywały, że do śmierci kobiety mogły przyczynić się osoby trzecie.

- Te podejrzenia zostały potwierdzone w przeprowadzonej sekcji zwłok, z której wynikało, iż kobieta doznała wewnętrznych obrażeń ciała. Charakter tych obrażeń wskazywał, iż te obrażenia powstały w mechanizmie czynnym na skutek działań umyślnych - dodaje prokurator.



Mężczyźnie może grozić od 5 lat więzienia do dożywocia.

