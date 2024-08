Droższe żłobki w Siedlcach. Radni podwyższyli opłatę stałą Olga Kwaśniewska 30.08.2024 07:23 Mimo apeli rządu o niewykorzystywanie nowego programu, siedleccy radni przyjęli podwyżkę opłaty stałej za żłobek. Od października wyniesie ona 1500 zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 301 zł. Rządowy program zakłada właśnie dotację w maksymalnie takiej wysokości na zapewnienie opieki dzieciom.

Żłobek/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Żłobek w Siedlcach już nie za 301, a za 1500 zł miesięcznie. Radni podjęli decyzję w sprawie podniesienia opłaty stałej. To ze względu na wprowadzenie od października rządowego programu Aktywny Rodzic, który udziela dotacji do pobytu dziecka w żłobku właśnie w maksymalnej kwocie 1,5 tysiąca złotych. Rodzice zapłacą de facto jedynie za wyżywienie.

Rodzice skorzystają z rządowego programu Aktywny Rodzic, a miasto zmniejszy realnie koszty dokładania się do utrzymania placówki. Żłobek jest więc bezpłatny - mówił prezydent Tomasz Hapunowicz i podkreślił, że podobne decyzje podejmują samorządy w całym kraju:

- Myślę, że to trzeba traktować jako przeniesienie ciężaru finansowania trochę z samorządu, który do tej pory w zasadzie w 100 procentach ukrywał koszty funkcjonowania żłobków w mieście, na państwo polskie. I to jest dobra informacja. Nie wiem, czy oczywiście takie były założenia ustawy, czy ustawodawca to przewidział, że taka będzie skala. Jeżeli żłobki niepubliczne korzystają, chcą korzystać w pełni, to dlaczego żłobek publiczny ma nie skorzystać z takich rozwiązań - tłumaczył.

Jednocześnie na sesji padły deklaracje, że gdyby program się skończył - radni podejmą uchwałę zmniejszającą opłatę za żłobek. Do tej pory wynosiła ona 301 zł, realne koszty utrzymania dziecka w żłobku wynosiły 2240 zł. Miasto dokładało różnicę z własnego budżetu. Teraz dołoży już nie blisko 1900 zł, a nieco ponad 700.

