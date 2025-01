Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Siedlcach znów będzie działać Beata Głozak 03.01.2025 19:33 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach będzie działać — dowiedziało się Polskie Radio RDC. Jeszcze dwa miesiące temu los placówki stał pod znakiem zapytania. — Samookaleczenia, próby samobójcze to jest coś, co zdarza się w każdym miesiącu — informuje członek zarządu Mariusz Mioduski i dodaje, że pomoc dzieciom i młodzież to dla placówki priorytet.

Co będzie z poradnią zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Siedlcach? (autor: pixabay)

Dwa miesiące temu los poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach stał pod znakiem zapytania. Jak się dowiedziała reporterka Polskiego Radia RDC, placówka będzie działać.

Z poradni odszedł psychiatra. Bez niego, na działalność placówki w dotychczasowej formule, nie było zgody mazowieckiego oddziału NFZ.

Ostatecznie obie strony doszły do połowicznego porozumienia, bo poradnia ma zapewnione wsparcie do czerwca. Dało to szpitalowi dodatkowy czas na rozwiązanie problemu braku psychiatry. Jak mówi członek jego zarządu i doktor Mariusz Mioduski, pomoc dzieciom i młodzież to dla placówki priorytet.

— Wśród osób zgłaszających się do naszego SOR-u są grupy nastolatków, które zagrożone są tematyką samobójstw. Samookaleczenia, próby samobójcze to jest coś, co zdarza się w każdym miesiącu — informuje Mioduski.

Z placówki przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach tygodniowo korzysta kilkudziesięciu młodych pacjentów.

W Siedlcach, poza tą przyszpitalną, działają jeszcze dwie inne poradnie psychologiczne, ale na przyjęcie do nich czas oczekiwania wynosi kilka miesięcy.

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego

1 stycznia 2025 r. Polska rozpoczęła przewodnictwo w Radzie UE. Bezpieczeństwo zdrowotne jest jednym z siedmiu komponentów „bezpieczeństwa” w ramach polskiej prezydencji. W obszarze zdrowia MZ wyznaczyło cztery priorytety: profilaktykę i promocję zdrowia, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, cyfrową transformację opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo lekowe.

W ramach priorytetu „Profilaktyka i promocja zdrowia” Polska będzie chciała m.in. promować najlepsze programy profilaktyczne dostępne w Unii. W planach jest też inicjacja dyskusji na temat regulacji, które państwa członkowskie wdrażały w ostatnich latach w ramach dyrektywy tytoniowej, czyli dotyczące palenia tytoniu, nowatorskich produktów, ale także spożywania alkoholu.

W polskiej agendzie zdrowotnej jest też przygotowanie pogłębionego raportu dotyczącego wpływu nowych mediów, w tym mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Kontynuowane będą prace nad cyfrową transformacją opieki zdrowotnej związaną z wdrożeniem europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych (EHDS) oraz prace nad pakietem farmaceutycznym. W ramach „planu na 100 dni” powstać ma dokument o lekach krytycznych.

Czytaj też: Siedlce przyjęły budżet na kolejny rok. Rekordowe wydatki i zadłużenie