Klaudia G. odpowie przed sądem za zagłodzenie 3-letniej córki. Jest opinia biegłych Olga Kwaśniewska 08.11.2024 15:57 Zagłodziła na śmierć swoją 3-letnią córeczkę Emilkę - odpowie przed sądem. Biegli stwierdzili, że Klaudia G. jest poczytalna. Nim jednak zakończy się śledztwo, potrzebna jest jeszcze jedna opinia specjalistów.

Grób trzyletniej Emilki (autor: RDC)

Matka, która na śmierć zagłodziła 3-letnią Emilkę, jest poczytalna. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach trafiła opinia biegłego psychiatry.

- Z opinii wynika, że w czasie popełnienia zarzucanego czynu podejrzana miała zachowaną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, czyli mówiąc inaczej podejrzana może w pełni odpowiadać za zarzucany jej czyn - mówi prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak.





Potrzebna jest jeszcze jednak jedna opinia biegłych.

- Taką kolejną opinią to będzie taka opinia kompleksowa biegłych z zakresu medycyny, dotycząca dziecka. Tutaj muszą też biegli się wypowiedzieć, czy istniał związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem, a właściwie takimi zaniedbaniami matki, a tym co się stało, czyli śmiercią dziecka - wskazuje prokurator.



Trzyletnia Emilka zmarła na początku sierpnia. Już od maja matka nie chodziła z nią do lekarza, a przed śmiercią dziecka wyjechała na kilka dni, zostawiając ją samą w domu.

W sierpniu Klaudia G. usłyszała zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną i nieumyślnego spowodowanie śmierci. Przebywa w areszcie. Prokuratura nie wyklucza jeszcze zmiany zarzutów.

Czytaj też: Niepełnosprawne dziecko zagłodzone przez matkę? Nowe fakty ws. śmierci trzylatki