Niepełnosprawne dziecko zagłodzone przez matkę? Nowe fakty ws. śmierci 3-latki z Siedlec

Polskie Radio RDC dotarło do nowych faktów w sprawie śmierci trzylatki z Siedlec. Matka, która miała skrajnie zaniedbać i zagłodzić niepełnosprawną córkę, od przełomu maja i czerwca miała nie chodzić już z dzieckiem do lekarza. 25-letnia kobieta zostanie przebadana przez psychiatrów. — Pytana np. dlaczego nie poszła do lekarza z dzieckiem, mówiła, że „nie wie” — powiedział Polskiemu Radiu RDC zastępca prokuratora rejonowego w Siedlcach Adrian Wysokiński.