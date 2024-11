Dwudniowy chłopiec porzucony w oknie życia. Co dalej stanie się z dzieckiem?

Wioska dziecięca, dom dziecka, a jeśli będzie miał szczęście – rodzina zastępcza. Tam trafi dwudniowy chłopiec porzucony wczoraj w oknie życia w Siedlcach. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zabiega o to, by noworodek pozostał na miejscu, w Siedlcach. Chociaż jak przyznaje dyrektor MOPR Adam Kowalczuk, nie jest to łatwe.