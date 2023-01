W Siedlcach będzie bezpłatne targowisko dla rolników Beata Głozak 27.01.2023 07:53 Targowisko dla rolników i ich domowników powstanie w Siedlcach przy ul. Targowej. Ta grupa handlujących będzie zwolniona z jakichkolwiek opłat. To realizacja ustawy rządowej z października 2021 roku – mówi Mariusz Myrcha z wydziału gospodarki komunalnej siedleckiego ratusza.

W Siedlcach będzie bezpłatne targowisko dla rolników (autor: pixabay)

- To teren jakby znany rolnikom. Właśnie między innymi dlatego on został wyznaczony, ponieważ we wtorki od wielu lat odbywają się tam targi rolnicze. W zależności od potrzeb jest on na razie cały wskazany. W zależności od tego, jakie będą potrzeby, będziemy go ewentualnie modyfikowali. Toalety jak najbardziej są, wody bieżącej nie ma - wskazuje Mariusz Myrcha.



Obiekt będzie otwarte dla rolników w piątki i soboty od godz. 7 do 12. Targowisko dla rolników będzie już piątym na terenie miasta, ale jedynym na którym nie będą pobierane opłaty od części producentów.

