Utrudnienia dla pacjentów przez rozbudowę siedleckiego szpitala Olga Kwaśniewska 25.08.2023 14:27 Utrudnienia dla pacjentów i pracowników Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Z powodu rozbudowy budynku głównego, poradnie zostały przeniesione między innymi do Centrum Matki i Dziecka. Nie można także korzystać z części parkingu przed budynkiem głównym.

Szpital wojewódzki w Siedlcach (autor: RDC)

W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach pełną parą idzie remont pierwszego piętra i nadbudowa frontowego budynku. Inwestycja rodziła się w bólach, bo ze względu na problemy z rozstrzygnięciem przetargu opóźnienie sięgnęło roku. Na jakim etapie są prace, mówi prezes zarządu lecznicy Marcin Kulicki.

- Trwa faza wyburzeń i przygotowywania pod nową instalację. Za chwilę będzie zdjęty dach, zrobiono zabezpieczenia na wypadek opadów. Myślę, że do końca tego sezonu budowlanego będą stały już mury pierwszego piętra, aby na sezon jesienny przykryć dach, by można było roboty robić wewnątrz - tłumaczy.



W tym czasie pacjentów czeka sporo utrudnień. Częściowo zamknięty jest parking od strony ul. Poniatowskiego, a poradnie zostały przeniesione do budynków od strony Jana Pawła II i od Bema. Remont był jednak konieczny.

- To bardzo wyczekiwana inwestycja - mówi prezes zarządu Marcin Kulicki. - Strefa poradniana była już ponad 30-letnia bez remontu, a nadbudowa oddziału wewnętrznego - nie tylko polepszenie warunków, ale też i zwiększenie ilości łóżek, bo tam będą 72 łóżka. Do tego też dobudowywana część, tak zwana zabiegowa. Tam część zabiegów, które do tej pory były robione na bloku operacyjnym, będą robione z poziomu ambulatoryjnego - wyjaśnia.



Koszt to około 44 mln złotych, prace potrwają do końca przyszłego roku.

