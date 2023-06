Tenisistka stołowa Natalia Partyka w podstawówce w Siedlcach Beata Głozak 06.06.2023 18:28 Natalia Partyka w podstawówce w Siedlcach. Tenisistka stołowa, wielokrotna medalistka igrzysk paraolimpijskich opowiedziała o swojej karierze i zagrała kilka partyjek ping-ponga z uczniami. Wszystko to w ramach projektu „Lekcja wf z..” w Szkole Podstawowej nr 8.

3 Tenisistka stołowa Natalia Partyka w podstawówce w Siedlcach (autor: RDC)

Tenisistka stołowa Natalia Partyka odwiedziła uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach w ramach projektu „Lekcja wf z..”.

– Wybór Natalii był oczywisty – mówi organizator cyklu Leszek Osik. - Nie trzeba przedstawiać, wystarczy powiedzieć ping-pong i pierwsze, co wchodzi, to Grubba i Partyka do głowy. Natalia promuje idee paraolimpijskie. Jest w stanie dzieciakom przekazać dużo ze swojego uporu - tłumaczy.



To było już 14. spotkanie w cyklu "Lekcja wf z.." pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Radia da Ciebie. Zajęcia odwiedziła nasza reporterka Beata Głozak.

Czytaj też: Lekcja wf z aniołkiem Matusińskiego. Małgorzata Hołub-Kowalik odwiedziła podstawówkę w Siedlcach

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak/PL