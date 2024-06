Pijany ojciec, poszukiwana matka i dwoje dzieci w aucie. Dachowanie koło Siedlec RDC 19.06.2024 14:16 Poszukiwana przez policję matka trafiła do zakładu karnego, ojciec - na komendę do wytrzeźwienia, a dwójka małych dzieci - pod opiekę babci. To skutek jazdy po pijanemu, a w efekcie niebezpiecznego dachowania auta w pow. siedleckim – poinformowała w środę miejscowa policja.

Pijany ojciec, poszukiwana matka i dwoje dzieci w aucie. Dachowanie k. Siedlec (autor: Policja w Siedlcach)

Niebezpieczne dachowanie koło Siedlec. Para jechała mazdą z dwójką dzieci w wieku 3 i 6 lat. Na drodze wojewódzkiej w miejscowości Kisielany Kuce w gm. Mokobody kierujący pojazdem 37-latek z nieznanych przyczyn zjechał autem na pobocze i samochód dachował.

- Mimo poważnie wyglądającej sytuacji, nikomu nic się nie stało. Wszyscy wydostali się z samochodu o własnych siłach, ale przy okazji wyszły na jaw pewne fakty – powiedziała sierż. szt. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Ojciec pijany, matka poszukiwana

Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego okazało się, że ma on 1,6 prom. alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie powinien też wsiadać za kierownicę, bo już wcześniej zostały mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. Z kolei towarzysząca mu 24-latka była poszukiwana przez policję. - Kobieta miała do odbycia karę 25 dni pozbawienia wolności za niewykonaną karę 5 miesięcy ograniczenia wolności – wyjaśniła funkcjonariuszka.

W efekcie ani ojciec, ani matka nie wrócili z dziećmi do domu. Zostały one przekazane pod opiekę babci. Mężczyzna trafił na komendę do wytrzeźwienia, kobieta – do zakładu karnego.

