Siedlce walczą z bezdomnością zwierząt Olga Kwaśniewska 28.02.2023 21:59 Czipowanie psów i kotów na koszt samorządu, dofinansowanie do kastracji dla ich właścicieli oraz akcje adopcyjne. Siedlce chcą walczyć z bezdomnością zwierząt. Od lat najbardziej sprawdza się czipowanie, dzięki któremu szybko namierzamy właściciela, a zwierzak nie wyjeżdża do schroniska - mówi Mariusz Myrcha z wydziału gospodarki komunalnej w urzędzie miasta.

Siedlce walczą z bezdomnością zwierząt (autor: pxhere)

- Kilka lat temu były nawet takie lata, że około 100 zwierząt trafiało do schroniska. Teraz tych zwierząt nieraz jest 7, nieraz 11, więc idziemy z informacją do mieszkańców, czyli właśnie te zwierzęta, które są odłowione, są umieszczane na Facebooku. Oni wtedy wiedzą, że ich zwierzak jest odnaleziony. Nie musi on trafiać do schroniska - wyjaśnia Myrcha.



Każdy mieszkaniec Siedlec może też ubiegać się o dofinansowanie zabiegu kastracji swojego zwierzęcia. Warunkiem jest zaczipowanie.

Miasto stara się o dodatkowe środki na ten cel tak, by umożliwić wykonanie zabiegu tym, których w ogóle na niego nie stać.

W tym roku na opiekę nad zwierzętami miasto wyda prawie 600 tys. zł.

