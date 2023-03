Siedlce jednak bez emisji obligacji? Radni zdjęli punkt z obrad Olga Kwaśniewska 30.03.2023 21:04 Emisji obligacji nie będzie. Siedleccy radni zdjęli punkt z obrad. Wnioskował o to wiceprzewodniczący rady z ramienia PiS Maciej Nowak twierdząc, że finanse miasta są w opłakanym stanie i większe zadłużenie tylko pogorszy tę sytuację.

Urząd Miasta Siedlce (autor: Kama95, CC BY-SA 4.0)

O tym, że władze miasta chcą wyemitować obligacje, informowaliśmy w poniedziałek. Chodziło o 45 mln zł na pokrycie wydatków bieżących - czyli zabezpieczenie pieniędzy na wypłaty wynagrodzeń urzędników i nauczycieli, a także na wkład własny do inwestycji, także w ramach budżetu obywatelskiego.

Skarbnik miasta Kazimierz Paryła mówił, że samorząd jest w fatalnej sytuacji. Nie ma dochodów, a koszty utrzymania cały czas rosną.

- Pięć lat temu miasto dokładało do oświaty 30 mln zł maksymalnie. Dzisiaj dokładamy 100 mln zł. Proszę sobie porównać tę skalę. I to jest rok 2017-18. Dzisiaj mamy 2023. Proszę to poskładać - o ile wzrosły koszty, o ile wzrosła przeciętna płaca. My na samych płacach mamy wzrostu ponad 80 mln zł - tłumaczył.



Siedlce nie mają też wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Nie podniesiono podatków lokalnych, ponad 6 mln złotych trzeba dołożyć do gospodarki komunalnej.

Temat prawdopodobnie wróci na kolejnej, kwietniowej sesji.

