Usprawni przejazd w godzinach szczytu. W Siedlcach powstanie nowe rondo Aneta Borkowska 15.12.2023 21:46 W Siedlcach podpisano umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wojskowej z Cmentarną. Prace rozpoczną się wczesną wiosną. Naczelnik wydziału dróg Wojciech Cylwik ostrzega, że kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami. — W pewnym momencie rondo na pewno będzie musiało być całkowicie wyłączone z ruchu — zaznacza.

W Siedlcach zostanie wybudowane rondo (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Zarząd Dróg Miejskich Warszawa/FB)

Usprawni przejazd zwłaszcza w godzinach szczytu. W Siedlcach na skrzyżowaniu ulic Wojskowej z Cmentarną zostanie wybudowane rondo. Umowa z wykonawcą jest już podpisana, a prace rozpoczną się wczesną wiosną.

Naczelnik wydziału dróg Wojciech Cylwik informuje, że największe prace planowane są na czas wakacji. Ostrzega również, że trzeba przygotować się na utrudnienia.

— W pewnym momencie rondo na pewno będzie musiało być całkowicie wyłączone z ruchu, na przykład przy kładzeniu asfaltu. Natomiast będziemy starali się też negocjować, żeby w miarę możliwości było przejezdne. Jeżeli chodzi o objazdy, to prawdopodobnie będą poprowadzone ulicą 10 lutego i ulicą Popiełuszki — mówi Cylwik.

Rondo powstanie na podobieństwo tego, które znajduje się przy wiadukcie łukowskim. Będzie miało wyspę lekko wystającą ponad jezdnię.

Inwestycja ma powstać do września przyszłego roku. Koszt to 3,5 miliona złotych, z czego ponad 2 miliony 280 tysięcy to dofinansowanie.

