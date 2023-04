Remont Cmentarnej i Niedziałka w Siedlcach. Przetarg prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu Olga Kwaśniewska 12.04.2023 10:22 Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę ulic Cmentarnej i Niedziałka w Siedlcach. W planie jest wykonanie ronda na skrzyżowaniu Cmentarnej z Wojskową i Sokołowską. Remont powinien ruszyć w połowie roku.

Remont Cmentarnej i Niedziałka w Siedlcach. Przetarg prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu (autor: UM Siedlce)

Chcemy zorganizować prace tak, by nie sparaliżować tej części miasta - tłumaczy naczelnik wydziału dróg Wojciech Cylwik.

- Firma, która będzie stawała do przetargu na ulicę Cmentarną, zechce również stanąć na Niedziałka - tego nie wiemy. Jeżeli tak, to bardzo fajnie. Zawsze to lepiej, jeżeli jedna firma wykonuje większy zakres, natomiast jeżeli nie, to oczywiście firmy, które staną, będą musiały wykonać swoje zakresy. Natomiast zakresy są ze sobą kompatybilne, więc nie będzie sytuacji, że tutaj coś się wybuduje, a tamci jeszcze nie zdążą i nie będzie można się poruszać - mówi Cylwik.





Nie będzie za to zapowiadanej wcześniej zmiany organizacji ruchu i wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na Niedziałka i na odcinku Cmentarnej.

Prace muszą odbyć się w tym roku. Ostateczny koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargów. Miasto ma na ten cel około 4 mln zł.

