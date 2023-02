Nowa świetlica powstanie w Nowych Iganiach pod Siedlcami Olga Kwaśniewska 14.02.2023 18:38 Sala na 200 osób i druga warsztatowa, do tego zaplecze kuchenne, plac zabaw i parking. Przy ulicy Listopadowej w Nowych Iganiach trwa budowa świetlicy. To długo wyczekiwana inwestycja, bo formalności trwały prawie 5 lat.

W Nowych Iganiach powstaje nowa świetlica (autor: RDC)

- To będzie dla nas ważny obiekt - tłumaczy wójt gminy Siedlce, Henryk Brodowski. - Będzie to duża sala dla 150 osób do 200, będzie też mała sala dla na przykład rady sołeckiej. Będzie też kuchni. Będzie działała na tej samej zasadzie co inne świetlice - wyjaśnia.

- Ale na pewno dobrze ją wykorzystamy - zapewnia Brodowski. - Będą imprezy na wynajem wszystkie uroczystości, które były organizowane pod chmurką na prywatnym placu teraz będą się tam odbywać - dodaje.

Świetlica ma być gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koszt budowy to około 2,6 mln zł, z czego 1,5 mln to dotacja od marszałka.

