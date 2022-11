Nieznany portret siostry Marii pędzla Jana Matejki w Siedlcach Olga Kwaśniewska 05.11.2022 10:37 Wyjątkowa kolekcja poświęcona rodzinie artysty i dwóm kobietom jego życia - siostrze Marii i żonie Teodorze - jest dostępna w Muzeum Diecezjalnym. W sumie to kilkanaście obrazów i szkiców, pochodzących zarówno z kolekcji muzeów narodowych w Warszawie czy w Krakowie, jak i z prywatnych kolekcji.



1 Nieznany portret siostry Marii pędzla Jana Matejki w Siedlcach (autor: RDC)

To nie lada okazja dla fanów malarstwa mistrza - w Muzeum Diecezjalnym można oglądać od dzisiaj wystawę "Amor Deo, Amor Patriae, Amor Familiae. Rzecz o rodzinie Matejków".

To kilkanaście obrazów i szkiców, pochodzących zarówno z kolekcji muzeów narodowych w Warszawie , w Krakowie, jak i z prywatnych kolekcji.

- Zapraszamy, bo naprawdę warto - podkreśla dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Robert Mirończuk.

- Ten porter po raz ostatni był widziany w okresie międzywojennym, co dodatkowo było taką inspiracją, żeby go pokazać u nas w Siedlcach. Stworzyliśmy całą historię, ukazując rodzinę Matejków jako tych którzy dbali o relacje z Panem Bogiem, o ojczyznę. Wiemy, że większość dzieł Matejki była ku pokrzepieniu serc, ale także o te relacje małżeńskie co będzie pięknie widoczne w listach, ale także w szkicach Matejki - dodał Mirończuk.

Wystawę obrazów Jana Matejki można oglądać do 15 grudnia w Muzeum Diecezjalnym.

Czytaj też: Obraz El Greca opuścił Siedlce w eskorcie kilku ochroniarzy

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/PP