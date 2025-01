Mieszkańcy Mord będą mogli dojeżdżać autobusem do Siedlec. Startuje nowe połączenie Beata Głozak 04.01.2025 14:44 Od 7 stycznia w gminie i mieście Mordy kursować będzie nowa linia autobusowa do Siedlec. Autobusami o numerze 34 mieszkańcy poruszać się będą mogli na razie w trakcie czterech kursów, ale w lutym do rozkładu dodane zostaną kolejne.

Autobus MPK Siedlce (autor: MPK Siedlce)

Dobra wiadomość dla mieszkańców miasta i gminy Mordy w powiecie siedleckim. Od 7 stycznia będą mogli dojechać do Siedlec autobusami tamtejszego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Jak mówi prezes spółki Bogdan Kozioł, nowa linia 34 została wprowadzona na wniosek samorządu.

– Autobusy zaczną kursować wraz z początkiem pracy szkół. Mamy cztery pary kursów i są one tak ustawione, żeby obsłużyć potrzeby młodzieży ze szkół średnich – mówi prezes MPK.

Pierwszy z czterech kursów do Siedlec z miejscowości Mordy wyjedzie o godz. 7:06 a ostatni o 18:41. W lutym do rozkładu mają dołączyć dwa kolejne.

– Jeden bardzo poranny, około godziny 5:00, drugi bardzo późny około godziny 22:00-23:00. Tak, żeby mieszkańcy, którzy pracują w Siedlcach mogli do tej pracy na godzinę 6:00 dojechać i ci, którzy pracują na drugą zmianę, do godziny 22:00, mogli sobie wrócić spokojnie i bezpiecznie transportem publicznym do miejsca zamieszkania – mówi burmistrz Mord Łukasz Wawryniuk.

„Trzydziestka czwórka” będzie najdalszym kursem ze wszystkich, jakie wykonuje siedleckie MPK.

