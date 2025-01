Z rzeki Rokitnica powiecie grodziskim wyłowiono ciało. To 63-letni mężczyzna Adam Abramiuk 03.01.2025 15:31 W rzece Rokitnica w powiecie grodziskim odnaleziono ciało 63-letniego mężczyzny. Policja ustala okoliczności śmierci. — Ciało zostało zabezpieczone do wykonania sekcji zwłok — mówi Katarzyna Zych z grodziskiej policji. Sprawę nadzoruje prokuratura.

Ciało w rzece w Chrzanowie Dużym (autor: KSP)

W Chrzanowie Dużym w powiecie grodziskim odnaleziono ciało mężczyzny w rzece.

Służby zgłoszenie otrzymały w piątek 3 grudnia nad ranem. Ciało zauważono w rzece Rokitnica.

— Ustalamy do tej pory okoliczności śmierci tej osoby. Tożsamość została ustalona na podstawie dokumentu tożsamości, był to 63-letni mężczyzna. Ciało zostało zabezpieczone do wykonania sekcji zwłok — mówi Katarzyna Zych z grodziskiej policji.

Na miejsce zostało wezwane pogotowie, jednak osoba już nie żyła.

Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Sprawę nadzoruje prokuratura.

