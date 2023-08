Dwa razy więcej miejsc dla dzieci. Gmina Siedlce rozbuduje przedszkole Olga Kwaśniewska 17.08.2023 22:07 Będzie dwa razy więcej miejsc w przedszkolu w Żelkowie. Gmina Siedlce rozbuduje placówkę przy Zespole Oświatowym. Teraz jest tam tylko 50 miejsc dla przedszkolaków, a dzieci w okolicy przybywa.

Przedszkole (autor: pixabay)

Przybywa małych mieszkańców gminy Siedlce - miejsc w przedszkolach brakuje. Dlatego samorząd rozbuduje placówkę w Żelkowie. Dodatkowe skrzydło powstanie przy Zespole Oświatowym i pomieści dwa razy więcej maluchów.

- Rozbudujemy też żłobek, już trwa opracowywanie dokumentacji - mówi wójt Henryk Brodowski. - W związku z tym, że my cały czas mamy tam nabór i rozbudowujemy to przedszkole, robimy dokumentację, o 50 dzieci jeszcze przy szkole, przy Zespole Oświatowym. No i na 30 dzieci jeszcze żłobek - tłumaczy.





Według planów, ma powstać nowe skrzydło połączone ze szkołą. Koszt inwestycji sięgnie nawet 6 mln zł.

