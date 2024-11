Ponad 860 operacji robotem DaVinci w 5 lat. „To jest kierunek światowy” Olga Kwaśniewska 23.11.2024 14:42 Ponad 860 operacji robotycznych, w tym pół tysiąca - w zakresie urologii. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach od pięciu lat operuje małoinwazyjnie dzięki robotowi DaVinci. Dla pacjenta to krótszy pobyt w szpitalu, mniejszy ból i szybsza rekonwalescencja. - Sięgamy operacyjnie do rewirów, które były trudne do sięgnięcia laparoskopią - mówi ordynator oddziału urologii i onkologii urologicznej oraz kierownik ośrodka medycyny małoinwazyjnej Piotr Kania.

Od blisko 5 lat operują z robotem DaVinci. Mazowiecki Szpital Wojewódzki wykonał już ponad 860 zabiegów, w tym pół tysiąca z zakresu urologii, ale także - ginekologii, torakochirurgii czy chirurgii ogólnej.

Jak ocenia ordynator oddziału urologii i onkologii urologicznej oraz kierownik ośrodka medycyny małoinwazyjnej Piotr Kania, dla pacjenta to same korzyści.

- Dla pacjenta to na pewno krótszy pobyt w szpitalu, to mniejszy ból. Myślę również, że sięgamy operacyjnie do rewirów, które były trudne do sięgnięcia laparoskopią. Techniki robotowe nam to umożliwiają. Z urologicznego podwórka dajemy radę usunąć guza nerki bez usunięcia samej nerki w coraz trudniejszych sytuacjach - mówi.



Pan Jan Marciniak z wykorzystaniem DaVinci miał usuwany nowotwór prostaty.

- To jest nie to, co było kiedyś. Tutaj to na drugi dzień człowiek staje zdrowy - mówi.

Siedlecka lecznica szkoli operatorów z całej Polski we współpracy z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie. Ordynator tamtejszej urologii Artur Antoniewicz mówi, że robotyka to przyszłość medycyny.

- Ten przełom już się dokonał. W Polsce pracuje ponad 60 różnego typu robotów chirurgicznych. W ostatnich pięciu latach liczba operacji robotowych na polu urologii onkologicznej w raku głównie gruczołu krokowego, nerki, również pęcherza moczowego wzrosła do stopnia, kiedy robotowych operacji jest więcej niż operacji laparoskopowych i otwartych. To jest kierunek światowy - wskazuje.



W szpitalu w Siedlcach operuje się także w zakresie ginekologii, torakochirurgii czy chorób układu pokarmowego.

